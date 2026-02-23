Trump’ın yeni tarife adımı altında dengeleri değiştirdi: ‘Büyük sıçrama’ alarmı

Son günlerde ABD ile İran arasında yaşanan gelişmeler ve ABD’den küresel tarifelere ilişkin gelen adımlar piyasalarda merakla takip ediliyor. Cuma günü ABD Yüksek Mahkemesi, ABD’nin tüm dünyaya uyguladığı tarifeleri iptal etmişti. Trump söz konusu kararın ardından ticaret gündemini korumak amacıyla yabancı mallara yüzde 10'luk küresel gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

TARİFELER %15’E ÇIKTI

Trump bu kararın ardından ABD’nin diğer ülkelerden ithal edilecek ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurdu.

ABD-İRAN GERİLİMİ TIRMANIYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sınırlı bir askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiğini açıkladı. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın nükleer programı konusunda anlaşmaya zorlanması için böyle bir adım atıp atmayacağı sorusuna, "Sanırım söyleyebilirim ki düşünüyorum" yanıtını verdi.

ABD ile İran arasındaki diplomatik ve askeri gerilimlerin artması, Washington’ın Körfez’e bugüne kadar görülmemiş bir yığınak yapmaya başlaması, uluslararası toplumu alarma geçirdi. Birçok hükümet, olası askeri müdahale korkusuyla vatandaşlarını İran’ı terk etmeye çağırırken, Sofya Havaalanı hafta sonunda sivil hava trafiğine kapatıldı, ABD de bölge ülkelerinde bulunan bazı üslerindeki askeri personeli tahliye etmeye başladı.



CUMA GÜNÜ ALTIN SERT YÜKSELMİŞTİ

Altın fiyatlarında cuma günü akşam saatlerinde hızlı yükselişler dikkat çekti. Ons altın 5.098 dolara kadar yükselirken, gram altın da 7.184 TL seviyesini gördü. Fiyatlar günün en yüksek seviyesinden kapandı. Peki fiyatlarda yaşanan ani yükselişin sebepleri neler? Trump’ın yeni tarife hamlesi altını nasıl etkileyecek? 7.200 TL seviyelerine dayanan gram altın için yeni tahminler neler?

ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞİN NEDENİ BELLİ OLDU!

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:” Gerek ABD-İran geriliminin her geçen gün artması ve askeri hareketliliğin önemli boyutlara gelmesi gerekse tarifelerle ilgili yaşanan son gelişmelerle ABD’nin topladığı vergilerin akıbeti ve ABD’nin borç çevirme kaygılarının artması, altının güvenli liman özelliğinin tekrar gündeme gelmesi altında toparlanmaya neden oldu. Bu nedenle cuma seansında ons altın günü en yüksek değerinden 5.098 dolar seviyesinden kapatmıştır.

TRUMP’IN YENİ TARİFELERİ ALTINI NASIL ETKİLER?

Daha önce konulan tarifenin iptali nedeniyle toplanmış olan 175 milyar dolar civarındaki rakamın akıbeti belirsizliğini korurken, %15 gümrük vergisi küresel anlamda olduğu için tüm ülkeleri kapsar boyutta. Ancak daha önceki konulan gümrük vergisine göre avantajlı olup olmama durumu her ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.

Bu durum altın gibi emtialarda ek vergi yükü anlamına geldiğinden pazartesi günü ABD’li firmalar tarafından önemli altın talebi oluşabilir. O yüzden COMEX piyasasındaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Daha önce bu piyasadaki güçlü altın talebi tüm dünyayı etkilemişti. Bu nedenle vergi salı günü uygulamaya gireceğinden, pazartesi günü ons altında yukarı yönlü ciddi hareketliliklerle karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksektir.

GRAM ALTINDA HEDEFLER YÜKSELTİLDİ

Ons altında teknik verileri cuma günü itibarıyla orta vade yukarı sinyalleri vermeye başladı. Burada yakın zamanda 5400-5500 dolar seviyesini test etme olasılığı artmıştır. Buna paralel olarak gram altında da 7500-7800 bandına kadar bir yükseliş ihtimali artmıştır. Kaldı ki gram altında da cuma günü itibarıyla orta vade yukarı sinyalleri gelmeye başlamıştır.

BÜYÜK SIÇRAMA ALARMI

Yukarı yönlü sinyallerin yeni gelmesi nedeniyle kademeli alım teknik verilere göre hareket eden portföy yöneticilerinin ana stratejisi olacaktır. Bu durumda gevşemeler alım fırsatı olarak düşünülmektedir. Yaklaşık 20 iş günü piyasanın alıcı ağırlıklı olma ihtimali fazladır. Pazartesi agresif hareketler olabilir ancak daha sonra ABD-İran gerilimindeki gelişmelere bağlı olarak yükseliş trendini sürdürme ihtimali teknik verilere göre artmış durumdadır. Vergisel nedenlerden dolayı sadece pazartesi (bugün) sıçrama olabileceğini değerlendiriyorum.”