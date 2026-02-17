Trump'tan İran görüşmesiyle ilgili açıklama

Trump, "Dolaylı olarak bu görüşmelerde yer alacağım. Bunlar çok önemli olacak" dedi.

Haberin Devamı

Trump, İran’ın geçmişte sert bir müzakere tutumu sergilediğini ancak geçen yaz ABD’nin İran nükleer tesislerini bombalamasıyla bu yaklaşımın sonuçlarını gördüğünü söyledi.

"Bence anlaşma yapmamanın sonuçlarını istemiyorlar" diyen Trump, bu kez Tahran’ın müzakere etmeye daha istekli olduğunu ifade etti.