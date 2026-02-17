Canlı Borsa
Trump'tan İran görüşmesiyle ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, bugün başlayacak İran-ABD nükleer görüşmelerine dolaylı olarak katılacağını belirtti.

17.02.2026 - 09:06
Trump, "Dolaylı olarak bu görüşmelerde yer alacağım. Bunlar çok önemli olacak" dedi.

Trump, İran’ın geçmişte sert bir müzakere tutumu sergilediğini ancak geçen yaz ABD’nin İran nükleer tesislerini bombalamasıyla bu yaklaşımın sonuçlarını gördüğünü söyledi.

"Bence anlaşma yapmamanın sonuçlarını istemiyorlar" diyen Trump, bu kez Tahran’ın müzakere etmeye daha istekli olduğunu ifade etti.

