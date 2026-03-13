Trump'tan Powell'a faiz indirme çağrısı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'a faiz indirimine gidilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Powell'a "Çok Geç" lakabını takan Trump, "Fed Başkanı Jerome 'Çok Geç' Powell bugün nerede? Faiz oranlarını derhal düşürmeli, bir sonraki toplantıyı beklememeli." ifadelerini kullandı.

Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısının 17-18 Mart'ta yapılması planlanıyor.