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UzmanparaTSE, sınırda durdurdu! Türkiye'ye sokulmak istenen 5 bin 800 standart dışı ürün geri çevrildi
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TSE, sınırda durdurdu! Türkiye'ye sokulmak istenen 5 bin 800 standart dışı ürün geri çevrildi

13.06.2026 - 11:59 | Son Güncellenme:

#TSE#İthalat Denetimi#Ürün Güvenliği

Türkiye'ye ithal edilmek istenen binlerce ürün, yapılan denetimlerde teknik standartları karşılayamadı. Türk Standardları Enstitüsü'nün son bir yılda incelediği 243 bin ürün arasında yer alan 5 bin 800 ürünün ülkeye girişine izin verilmedi.

TSE, sınırda durdurdu Türkiyeye sokulmak istenen 5 bin 800 standart dışı ürün geri çevrildi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen, teknik mevzuata ve standartlara uygun bulunmayan 5 bin 800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi. Denetimlerde ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından ilgili teknik standartlara uygunluğu kontrol edilirken, riskli ürünlerin piyasaya girişinin önlenmesi hedefleniyor. Ürün güvenliği kapsamında yürütülen bu çalışmalar, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından güvenli ürün dolaşımının sağlanmasında kritik rol oynuyor.

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TSE 5 BİN 800 STANDART DIŞI İTHAL ÜRÜNÜN TÜRKİYE'YE GİRİŞİNİ ENGELLEDİ

TSE, ithal edilen ürünlerin piyasaya giriş aşamasında teknik mevzuata ve standartlara uygunluğunu kontrol ediyor. Denetimler, Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamında risk analizine göre TSE'ye yönlendirilen ürünler üzerinde gerçekleştiriliyor.

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Ürünler, belge incelemeleri, laboratuvar testleri ve teknik değerlendirmelerden geçirilerek güvenlik açısından denetleniyor. Bu denetimler, insan sağlığını korumak, olası riskleri azaltmak ve piyasaya yalnızca güvenli ve standartlara uygun ürünlerin girişini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

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Bu kapsamda TSE, son 1 yıl içinde yürütülen ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında 243 bin ürünü denetledi, uygun bulunmayan 5 bin 800 ürünün ülkeye girişine izin vermedi.

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TSE ürün güvenliği denetimleri, ürünlerin piyasaya sunulmadan önce ilgili standartlara uygunluğunun test edilmesi ve değerlendirilmesini kapsıyor. Bu kapsamda teknik ve güvenlik kriterleri açısından incelenen ürünlerin uygunluğu kontrol ediliyor.

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CE ve TSE uygunluk işaretleri, ürünün güvenlik ve kalite kriterlerini karşıladığını gösteren temel göstergeler arasında yer alıyor.

Bu belgeler, ürünün gerekli testlerden geçtiğini ve ilgili standartlara uygun üretildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca risklerin azaltılmasına katkı sağlarken üreticilerin yasal sorumluluklarını yerine getirdiğini gösteriyor. Tüketiciler açısından ise güvenli ürün seçimini kolaylaştırarak, tercihlerde önemli bir referans niteliği taşıyor.

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