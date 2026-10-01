TSE, TEKNOFEST Güneydoğu'da deneylerle standartların önemini anlatıyor

TSE'nin TEKNOFEST Güneydoğu'daki standında, vatandaşlar ve çocukların standartlar konusunda bilinçlendirilmesi için çeşitli uygulamalar, deneyler ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

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Standa gelen ziyaretçiler, oluşturulan deney ortamında ürünlerin nasıl teste tabi tutulduğunu gözlemleme imkanı buluyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalardan biri de kablolara yönelik iletken direnci ölçümü oldu. Ölçümle kabloların yalnızca fiziksel özellikleri değil, elektriksel açıdan ilgili standartların gereklerini karşılayıp karşılamadığı da kontrol ediliyor. İletken direnci ölçümü uygulaması sayesinde kablonun elektrik akımını iletme performansı, elde edilen ölçüm sonuçları üzerinden objektif olarak değerlendiriliyor. Sonuçlar, kablonun ilgili standartta belirlenen şartlara uygunluğunun tespit edilmesine imkan sağlıyor. Deney, elektrik tesisatlarında kullanılan kabloların kalite ve güvenlik açısından uygunluğunun değerlendirilmesinde önemli bir kontrol yöntemi olarak öne çıkıyor.

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"TSE LOGOSU OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN"

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Kabloların iletken direnci ölçümü konusunda bilgi veren TSE teknikeri Serdar Genç, TEKNOFEST'te enstitü olarak iki ana deney yaptıklarını, birinin iletkenlik direncinin, diğerinin de herhangi bir ürünün pH değerlerinin ölçülmesi olduğunu söyledi.

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TSE olarak bir evde kullanılacak kablonun nasıl olması konusunda insanların anlayacağı şekilde deney yaptıklarını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Evdeki kablo sağlıklı bir kablo mu değil mi? En basit yönden kablo ısınıyor mu ısınmıyor mu? Kablo alırken öncelikle üzerine TSE logosu var mı yok mu? Muhakkak olmazsa olmazlarımızdan. Çünkü üzerinde logo varsa bizim laboratuvarlarımızda testleri yapılmış ve onaylanmış bir kablodur. Vatandaşlarımız güvenle bunları alıp kullanabilir."

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Öte yandan stantta çocuklar, TSE ve standartlar konusunda bilgi sahibi olmaları için dart oyunu da oynayabiliyor. Dart okunun vurulduğu hedefte TSE'ye ilişkin bir konu yer alıyor. Bu konuya ilişkin uzmanlarca bilgi veriliyor.





DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA DİMİ SÜRPRİZİ

Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

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Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.