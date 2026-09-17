TSPB'den sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin açıklama

TSPB tarafından yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Yatırım Fonları Rehberi ile başlayan süreçte, başta SPK olmak üzere Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, birliğimiz ve diğer paydaşlarımızın katkılarıyla hayata geçirilen düzenlemeleri destekliyor, bu düzenlemeleri sermaye piyasalarımızın daha güvenli işleyişine katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından bugün alınan kararların desteklendiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu kararların piyasaya duyulan güvenin güçlendirilmesine ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." denildi.