Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTTK 2 ilde 61 işçi alımı yapacak
HaberlerUzmanpara

TTK 2 ilde 61 işçi alımı yapacak

30.09.2026 - 09:51 | Son Güncellenme:

#Türkiye Taşkömürü Kurumu#İşçi Alımı#TTK

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TTK 2 ilde 61 işçi alımı yapacak

TTK'nin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurum bünyesinde daimi statüde istihdam edilmek üzere, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 57, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 4 İşçi alınacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Zonguldak'ta 2 kuvvetli akım tesisatçısı, 5 kaynakçı, 1 numuneci (maden ocağı), 18 mekanizasyon-pres işçisi, 16 mekaniker (kompresör), 9 şoför-yük taşıma, 2 tren makinisti, 2 vinç operatörü ve 2 gemici istihdam edilecek.

Bartın'da ise 1 mekanizasyon-pres işçisi, 1 mekaniker (kompresör) ve 2 şoför-yük taşıma işçisi alınacak.

Başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 5-9 Ekim'de yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 20 Ekim'de elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek.

Altında oyun değişiyor! Kritik süreç kapıda
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında oyun değişiyor! Kritik süreç kapıdaHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
AYMnin süresiz nafakayı iptal eden kararı Resmi Gazetede
AYM'nin süresiz nafakayı iptal eden kararı Resmi Gazetede
İsrail kulislerinde yankılanan sözler Harita değişiyor itirafı: Türk aslanları etrafımızı sardı
İsrail kulislerinde yankılanan sözler! 'Harita değişiyor' itirafı: 'Türk aslanları etrafımızı sardı'
Milliyet yazarları MHK Başkanı Ferhat Gündoğdunun gözaltına alınmasının ardından yaşananları değerlendirdi Türk futbolu için dip noktadır
Milliyet yazarları MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşananları değerlendirdi! 'Türk futbolu için dip noktadır'
Prof. Dr. Şadi Evren Şekerden yapay zeka uyarısı: Aile parolası belirleyin
Prof. Dr. Şadi Evren Şeker'den yapay zeka uyarısı: Aile parolası belirleyin!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYunanistan’ın önleyici saldırı planı...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÜniversiteler neden boş kaldı?
Dilara Koçak
Dilara KoçakDemir depolarınız size ne söylüyor?
Asu Maro
Asu MaroDenizi sezen bienal
Servet Yıldırım
Servet YıldırımF1 sadece bir yarış değil
Osman Gençer
Osman GençerEn iyisi, en kolayı en temizi bizimki
Atilay Kandemir
Atilay KandemirPadel tutkunları kortta buluştu
İlgili Haberler
Afet gönüllülerini ilgilendiriyor AFADdan yeni düzenlemeler
Afet gönüllülerini ilgilendiriyor! AFAD'dan yeni düzenlemeler
Kışın habercisi Mevsimin ilk karı düştü
Kışın habercisi! Mevsimin ilk karı düştü
Son dakika... Dilan Polat gözaltına alındı
Son dakika... Dilan Polat gözaltına alındı!
Efsane İstanbul yolunda Türkiyeye ulaştı: Kokoreç yiyeceğim
Efsane İstanbul yolunda! Türkiye'ye ulaştı: Kokoreç yiyeceğim