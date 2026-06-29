Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTÜBİTAK 170 aday araştırmacı alacak
HaberlerUzmanpara

TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alacak

29.06.2026 - 09:12 | Son Güncellenme:

#TÜBİTAK Araştırma#Ankara İş Fırsatları#Kısmi Süreli İşler

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli 170 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek.

TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kurum bünyesine yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerden kısmi süreli 170 proje personeli alınacak. Söz konusu araştırmacılar, Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Alınacak personel, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) birimlerinde görevlendirilecek.

Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye Kurumun internet sayfasından (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Başvurular, "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR
Başarabilen 2 ülke var KAAN, Avrupa ülkelerine göz kırpıyor
Başarabilen 2 ülke var! KAAN, Avrupa ülkelerine göz kırpıyor
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Aykut Kocaman yanıtı Diego Carlos krizi: Tutanak tutturduk
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Aykut Kocaman yanıtı! Diego Carlos krizi: Tutanak tutturduk
Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: Tapuda değişiklik
Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: Tapuda değişiklik!
Genç kadın iş arkadaşını beklerken kabusu yaşadı Aracına zorla binen zanlı bıçak zoruyla götürdü
Genç kadın iş arkadaşını beklerken kabusu yaşadı! Aracına zorla binen zanlı bıçak zoruyla götürdü
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirŞiir ve NATO günlerinde Milliyet...
Tunca Bengin
Tunca Benginİki CHP’de de kaybet kaybet kaygısı!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİkale imzası ne işe yarar?
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerSürdürülebilir barışın ekonomik boyutu
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşDepremlere hazır mıyız?
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBöyle bir NATO’ya ihtiyacımız yok
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesSıcakta neden daha çabuk yoruluruz?
Asu Maro
Asu MaroYoko Ono dokunmaya, hissetmeye, hayal etmeye çağırıyor
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİslam Dünyasında Astronominin Felsefe İle İlişkisinin Yörüngesi
İlgili Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teksastan Ankaraya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız
Öğrenci affında yeni gelişme Üniversiteye dönüş için sona gelindi
Öğrenci affında yeni gelişme! Üniversiteye dönüş için sona gelindi
2026da 134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
2026'da 134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
Aile içi şiddet nedeniyle tutuklanan muhtar görevden alındı
Aile içi şiddet nedeniyle tutuklanan muhtar görevden alındı