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UzmanparaTÜBİTAK'a alınacak 660 personel için başvuru süresi 5 Ekim'e kadar uzatıldı
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TÜBİTAK'a alınacak 660 personel için başvuru süresi 5 Ekim'e kadar uzatıldı

21.09.2026 - 09:35 | Son Güncellenme:

#TÜBİTAK#Personel#Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere istihdam edeceği 660 personel için başvuru süresini 5 Ekim'e kadar uzattı.

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TÜBİTAKa alınacak 660 personel için başvuru süresi 5 Ekime kadar uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde görev yapmak üzere 660 personel alınacak.

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Bu kapsamda, AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ile silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak.

Daha önce 22 Eylül olarak duyurulan son başvuru tarihi 5 Ekim'e kadar uzatıldı.

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