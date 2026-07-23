Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTÜİK açıkladı! İşte üniversite mezunlarının istihdam haritası
HaberlerUzmanpara

TÜİK açıkladı! İşte üniversite mezunlarının istihdam haritası

23.07.2026 - 11:12 | Son Güncellenme:

#TÜİK#Üniversite Mezunları#İstihdam

TÜİK'in verilerine göre, lisans mezuniyetlerinde kayıtlı istihdam oranı en yüksek alan, yüzde 95,5 ile tıp olarak belirlendi. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi, 14,2 ay olarak hesaplandı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TÜİK açıkladı İşte üniversite mezunlarının istihdam haritası

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına yönelik "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" başlıklı haber bültenini yayımladı. Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024'te yüzde 75 iken, 2025'te yüzde 73,9 olarak kayda geçti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2024'te yüzde 66,4 iken, 2025'te yüzde 65,7 olarak hesaplandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla tıp (yüzde 95,5), özel eğitim öğretmenliği (yüzde 90,8), havacılık elektrik ve elektroniği (yüzde 89,9), matematik mühendisliği (yüzde 89,8) ile hemşirelik (yüzde 89,8) oldu.

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması 2013'e göre, lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan sağlık ve refah (yüzde 84,5), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 82,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 76,7), eğitim (yüzde 75,4) ile iş, yönetim ve hukuk (yüzde 74,1) olarak belirlendi.

Haberin Devamı
111 yıl önce Osmanlı’yı vurmuş! Dev çekirgeler İstanbul’da ev yıktı: 'Allah’ın ordusu' deniyordu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR111 yıl önce Osmanlı’yı vurmuş! Dev çekirgeler İstanbul’da ev yıktı: 'Allah’ın ordusu' deniyorduHaberi Görüntüle

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler polis meslek eğitimi (yüzde 92,6), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 87,4), uçak teknolojisi (yüzde 84,8), kontrol ve otomasyon teknolojisi (yüzde 83,9) ile elektrik (yüzde 83,7) olarak sıralandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ön lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu eğitim ve öğretim alanları mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 76,3), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 71,9), hizmetler (yüzde 70,4), tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 67,9) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 67,6) olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

EN KISA İŞ BULMA SÜRESİ "DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ" BÖLÜMÜNDE

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ay iken, 2025 yılında 14,2 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2024 yılında 16 ay iken, 2025 yılında 15,8 ay olarak hesaplandı.

Haberin Devamı

Lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalamasının en kısa olduğu bölümler dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), tıp (3,9 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,4 ay), eczacılık (4,6 ay) ve ergoterapi (7,6 ay) olarak belirlendi.

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı da sağlık ve refah (9 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,4 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), eğitim (12,9 ay) ile hizmetler (13,4 ay) olarak saptandı.

Ön lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi ortalamasının en kısa olduğu 5 bölüm polis meslek eğitimi (3 ay), optisyenlik (9,9 ay), aşçılık (10,8 ay), eczane hizmetleri (11,6 ay) ile sivil havacılık kabin hizmetleri (11,7 ay) oldu.

Haberin Devamı

Ön lisans mezunları için ilk iş bulma süresi en kısa ilk 5 eğitim ve öğretim alanı da hizmetler (13,7 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,8 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,3 ay), sağlık ve refah (15,4 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (15,8 ay) olarak kayıtlara geçti.

Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi! Cumhurbaşkanı Erdoğan eserin takdim metnini yazdı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi! Cumhurbaşkanı Erdoğan eserin takdim metnini yazdıHaberi Görüntüle

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMÜ PİLOTAJ

Lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği olduğu görüldü. Ön lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölüm uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi olarak belirlendi.

LİSANS MEZUNLARININ KENDİ ALANINDA ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 56,7

Haberin Devamı

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2024 yılında yüzde 56,1 iken, bu oran 2025'te yüzde 56,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise bu oran 2024 yılında yüzde 51 iken, 2025 yılında yüzde 50,8 oldu.

Ücretli çalışan lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan sağlık ve refah (yüzde 80,4), iş, yönetim ve hukuk (yüzde 79,6), eğitim (yüzde 64,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 63,6) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 56,1) olarak kayıtlara geçti. En düşük uyum ise yüzde 20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

İsmail Yüksek'in düğünündeki aile krizinde yeni detay! 'Kızını 8 yaşında terk etti' iddialarına Emre Matraş'tan dikkat çeken paylaşım
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİsmail Yüksek'in düğünündeki aile krizinde yeni detay! 'Kızını 8 yaşında terk etti' iddialarına Emre Matraş'tan dikkat çeken paylaşımHaberi Görüntüle

Ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan da iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64,1), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 60,1), hizmetler (yüzde 59,8), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 46,2) ile sağlık ve refah (yüzde 44,3) oldu. En düşük uyum ise yüzde 7,8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleştiği tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ahbap soruşturması Fatih Portakal ifade verdi: Pişmanım
Ahbap soruşturması! Fatih Portakal ifade verdi: Pişmanım
Ünlü yönetmen Ezel Akay gözaltında Evinden çıkanlar şoke etti
Ünlü yönetmen Ezel Akay gözaltında! Evinden çıkanlar şoke etti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu
111 yıl önce Osmanlı’yı vurmuş Dev çekirgeler İstanbul’da ev yıktı: Allah’ın ordusu deniyordu
111 yıl önce Osmanlı’yı vurmuş! Dev çekirgeler İstanbul’da ev yıktı: 'Allah’ın ordusu' deniyordu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginSiz yakınsanız Biz ordayız. buyurun bekleriz!..
Melih Aşık
Melih AşıkYENİ PARTİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalFarklı bir Amerika’ya hazır olalım
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHaluk Levent’in ‘Veda Öncesi’!
Eren Aka
Eren AkaDenizde kural var denetim yok!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFrank Gehry’nin 7 tonluk tasarımı satıldı
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerUnutulmuş Bir Son Dönem Âlimi: Zâhid el-Kevserî
İlgili Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelikten Erzurum Kongresinin 107nci yıl dönümü mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü mesajı
AYMden Madımakta hayatını kaybedenler için tazminat kararı
AYM'den Madımak'ta hayatını kaybedenler için tazminat kararı
Son dakika... MHP lideri Bahçeliden yeni parti açıklaması
Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması
Fethiyedeki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı
Fethiye'deki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı