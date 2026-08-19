TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsizlik oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi olarak tespit edildi.

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Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 0,3 puanlık azalışla yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 10,3 olarak hesaplandı. İşsizlik oranında bu yıl ikinci çeyreğinde yıllık bazda 0,6 puan azalış görüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 1,0 azalarak yüzde 13,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, 2026'nın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişiye çıktı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine kıyasla 155 bin kişi artarak, 32 milyon 479 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

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Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu dönemde 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık gerilemeyle yüzde 52,7 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 35,3 olarak kayıtlara geçti.

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Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, ilk çeyreğe göre tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 25 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi artarken sanayi sektöründe 121 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,7'si tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 59,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

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İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 saat artarak 42,3 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20 olarak tahmin edildi.

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Türkiye genelinde Nisan-Haziran 2026 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: