Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı
HaberlerUzmanpara

TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı

13.05.2026 - 10:50 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat#İthalat

İhracat birim değer endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,3 arttı.

TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,3 artış gösterdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, Mart 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4, yakıtlarda yüzde 33,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi, martta yıllık bazda yüzde 6,3 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,9 artarken yakıtlarda yüzde 2,7 azaldı.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,7 azalış kaydetti. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 23,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,8 düşüş gösterdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İthalat miktar endeksi martta yıllık bazda yüzde 1,8 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 yükselirken yakıtlarda yüzde 0,5 azaldı.

Haberin Devamı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Haberin Devamı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ihracat miktar endeksi, Şubat 2026'da 138,2 iken Mart 2026'da yüzde 4,7 azalarak 131,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise endeks, Mart 2025'te 170,8 iken Mart 2026'da yüzde 18,3 azalışla 139,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ithalat miktar endeksi, 2026 Şubat'ta 128,1 iken 2026 Mart'ta yüzde 2,5 artarak 131,3 olarak kayıtlara geçti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre endeks, geçen yıl martta 136,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 0,3 yükselişle 136,6 oldu.

Haberin Devamı

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2025'te 87,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,9 puan artarak, Mart 2026'da 92,5 olarak kayıtlara geçti.

 

 

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Hormonlu notlar YKS’de kaderi belirliyor Aynı nete farklı gelecek
Hormonlu notlar YKS’de kaderi belirliyor! Aynı nete farklı gelecek
New York Times sır gibi saklanan istihbarat raporunu ifşa etti ABDnin savaş hesabını bozan gerçek: İranın gizli gücü
New York Times sır gibi saklanan istihbarat raporunu ifşa etti! ABD'nin savaş hesabını bozan gerçek: İran'ın gizli gücü
Ne altın ne mevduat: Yüzde 60tan fazla kazandırdı Borsa İstanbul’da kritik eşik: Uzman isim yükselişin şifrelerini anlattı
Ne altın ne mevduat: Yüzde 60'tan fazla kazandırdı! Borsa İstanbul’da kritik eşik: Uzman isim yükselişin şifrelerini anlattı
Fenerbahçede başkan adayı Aziz Yıldırımdan sürpriz teknik direktör hamlesi Harekete geçti
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'dan sürpriz teknik direktör hamlesi! Harekete geçti
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirNetanyahu sonrasına hazırlık...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüYabancı öğrenci?..
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Türkiye’den öğrenmemiz gereken çok şey var’
Dilara Koçak
Dilara KoçakBahar alerjileri için beş adım
Asu Maro
Asu MaroDayanışma ruhunu estiren sahne
Servet Yıldırım
Servet YıldırımYeni enerji düzeni
Osman Gençer
Osman GençerYeşil meslekler gençleri bekliyor
İlgili Haberler
Bayrak yere düşmesin diye piste koştu 14 yaşındaki Yusuf’un milli şuuru alkış topladı
Bayrak yere düşmesin diye piste koştu! 14 yaşındaki Yusuf’un milli şuuru alkış topladı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Tehlike diğer ilçelere de sıçradı: Yerin altında gizli hareketlilik
Tehlike diğer ilçelere de sıçradı: Yerin altında gizli hareketlilik
Milli Savunma Bakanı Güler, Belçikalı mevkidaşı Francken ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Belçikalı mevkidaşı Francken ile görüştü