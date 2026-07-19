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TÜİK il il açıkladı: İşte emeklilerin göç haritası

19.07.2026 - 11:53 | Son Güncellenme:

#Emeklilik#Konut#Göç

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri"nden derlenen bilgiye göre, 2025'te 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti.

TÜİK il il açıkladı: İşte emeklilerin göç haritası

İller arası göçün nedenleri incelendiğinde, eğitim, daha iyi konut ve yaşam koşulları, hane/aile fertlerinden birine bağımlı olarak şehir değiştirenler çoğunluğu oluşturdu. Bununla birlikte, Türkiye'de geçen yıl 11 bin 885 kişi de emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il 1103 ile İstanbul olurken söz konusu ili 921 ile Balıkesir, 828 ile Ankara takip etti. Emeklilik nedeniyle 2025'te en az göç alan iller ise 3 ile Gümüşhane, 9'ar ile Iğdır ve Siirt oldu.

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EN AZ EMEKLİ GÖÇÜNÜ ARDAHAN VERDİ

Emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il İstanbul olarak kayıtlara geçti. Söz konusu şehirde emekli olduktan sonra başka illere göç edenlerin sayısı 3 bin 344 oldu. Böylece, emekli olduğu için şehir değiştiren yaklaşık her 3 kişiden biri İstanbul'dan taşındı.

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Ankara emeklilik nedeniyle 1080 göç verirken İzmir'de söz konusu sayı 694 olarak hesaplandı. Ardahan, 10 ile emeklilik nedeniyle en az göç veren il olurken Bayburt'tan 18, Muş'tan ise 26 kişi emekli olduğu gerekçesiyle başka ile taşındı.

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60 BİNDEN FAZLA KİŞİ EV ALDIĞI İÇİN GÖÇ ETTİ

Türkiye'de geçen yıl ev aldığı gerekçesiyle şehir değiştiren kişi sayısı ise 60 bin 22 olarak belirlendi. Ev aldığı için İstanbul'a göç edenlerin sayısı 8 bin 189 olurken Ankara'da 6 bin 779 olarak hesaplandı. Kocaeli ise daha düşük nüfusa sahip olmasına rağmen İzmir'i geride bırakarak, 2 bin 548 ile ev alanların en çok göç ettiği üçüncü şehir oldu.

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Ev alma gerekçesiyle en fazla göç veren il ise 15 bin 135 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Aynı gerekçeyle Ankara'dan göç edenlerin sayısı 3 bin 172, İzmir'den göç edenlerin sayısı ise 2 bin 746 olarak belirlendi.

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