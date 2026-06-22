Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTüketici güven endeksi haziranda arttı
HaberlerUzmanpara

Tüketici güven endeksi haziranda arttı

22.06.2026 - 10:22 | Son Güncellenme:

#Tüketici Güveni#Ekonomi#TCMB

Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 artışla 87,9'a çıktı.

Tüketici güven endeksi haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayısta 85,8 iken bu ay yüzde 2,5 yükselerek 87,9 oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Böylece endeks, Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesini gördü. Endeks o ay 91,1 seviyesindeydi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, haziranda aylık yüzde 4,5 artışla 69,2'den 72,3'e yükseldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, mayısta 87,9 iken yüzde 1,9 artarak haziranda 89,5 olarak belirlendi.

Geçen ay 81,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 3,1 yükselişle 83,9 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 104,5 iken bu ay yüzde 1,4 artarak 105,9'a çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara güzel haber: Altın fiyatları dipten dönüş yaptı
Yatırımcılara güzel haber: Altın fiyatları dipten dönüş yaptı!
‘Erdoğan terbiye etti’
‘Erdoğan terbiye etti’
Avrupa’yı kavuran hava dalgası Türkiye’ye de geliyor Sıcak alarmı
Avrupa’yı kavuran hava dalgası Türkiye’ye de geliyor! Sıcak alarmı
Kalsın mı, gitsin mi Milliyet yazarları değerlendirdi
Kalsın mı, gitsin mi? Milliyet yazarları değerlendirdi
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginTrump’la Bibi’nin simbiyotik bağı!
Cem Kılıç
Cem KılıçKıdem tazminatı hakkında her şey
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerDeğişimcilerde partileşme süreci
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşNATO öncesi ziyaretler ve mesajları
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrump’ı ne kadar tanıyoruz?
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluBürgenstock’ta zorlu müzakere
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesTürkiye’nin dünyaya açılan nakil başarısı
Asu Maro
Asu MaroHayat bazen tatlıdır
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerNeden Sürekli Aynı Sorunları Konuşuyoruz?
İlgili Haberler
Ferdi Tayfurun damadının restoranına operasyon Arkadaşlık uygulaması detayı: Tanışıp mekana getirdiler
Ferdi Tayfur'un damadının restoranına operasyon! Arkadaşlık uygulaması detayı: Tanışıp mekana getirdiler
Türkiye, son 56 yılın en soğuk 7nci mayısını yaşadı Bir yanda eksi 2, diğer yanda 37,9 derece
Türkiye, son 56 yılın en soğuk 7'nci mayısını yaşadı! Bir yanda eksi 2, diğer yanda 37,9 derece
Bildiklerinizi unutun MTA 13 yıl sonra haritayı güncelledi: Tam 215 diri fay keşfedildi
Bildiklerinizi unutun! MTA 13 yıl sonra haritayı güncelledi: Tam 215 diri fay keşfedildi
Yıkanmak için verilen battaniyeden çıkanlar şaşırttı Yaşlı kadın parasını değil poşetini aradı
Yıkanmak için verilen battaniyeden çıkanlar şaşırttı! Yaşlı kadın parasını değil poşetini aradı