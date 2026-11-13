Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTüketici hakem heyetlerine 842 bin 695 başvuru yapıldı
HaberlerUzmanpara

Tüketici hakem heyetlerine 842 bin 695 başvuru yapıldı

13.11.2026 - 11:23 | Son Güncellenme:

#Tüketici Hakları#Hakem Heyeti#Uyuşmazlık Çözümü

Tüketici hakem heyetlerine, yılın 10 ayında 15,6 milyar lira değerinde, 842 bin 695 başvuru gerçekleştirildi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tüketici hakem heyetlerine 842 bin 695 başvuru yapıldı

Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay şekilde çözümüne olanak sağlayan tüketici hakem heyetleri, ayıplı mal ve hizmet, hatalı faturalandırma, ücret iadesi ve sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkları karara bağlamanın yanı sıra, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Başvuruların yüzde 77'si e-Devlet'ten yapıldı

Ticaret Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nde yer alan bilgiye göre, tüketici hakem heyetleri, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 20 milyon başvuru hakkında karar verdi.

Bu yılın 10 ayında, tüketici hakem heyetlerine 842 bin 695 başvuru yapıldı ve 776 bin 822 uyuşmazlık tüketici hakem heyetlerince karara bağlandı. Aynı dönemde yapılan başvuruların toplam parasal değeri ise 15,6 milyar lira oldu.

Başvuruların yüzde 77'si, e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), e-Devlet ve diğer başvuru kanallarından gelen 246 bin 875 başvuru da cevaplandırıldı.

Haberin Devamı

Bu yılın 10 ayında, "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"ndan iletilen 315 bin 356 çağrıya cevap verilerek, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi sağlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda başvuru yapılabiliyor

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları, tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirleniyor.

Haberin Devamı

Bu kapsamda, 2026 yılı için 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda ilçe veya il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekiyor. Söz konusu miktar ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamıyor.

Sözlü başvuru yapılamıyor

Başvurular, şahsen veya avukat aracılığıyla elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Haberin Devamı

Tüketici hakem heyetlerine, sözlü başvuruda bulunulamıyor. Tüketiciler başvurularını, Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden takip edebiliyor.

Başvuruya konu uyuşmazlığın, tüketici hakem heyeti tarafından karar verilene kadar çözümlenmesi durumunda, bunun ispatına yönelik bilgi ve belgelerin tüketici hakem heyetine iletilmesi gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Emir Sarıgül sözleri
Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Emir Sarıgül sözleri
Barbie gibi olacağım demişti Survivor Nagihan Karadere estetik sonrası değişimiyle dikkat çekti
'Barbie gibi olacağım' demişti! Survivor Nagihan Karadere estetik sonrası değişimiyle dikkat çekti
Fenerbahçede ayrılık planı hazır Archie Brown’un yerine golcü sol bek
Fenerbahçe'de ayrılık planı hazır! Archie Brown’un yerine golcü sol bek
İstanbulda lodos fırtınası Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İstanbul'da lodos fırtınası! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirÖnce aynaya bakmak lazım…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüGelecek kimin?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinMuhalefetin açıklayacağı liste ne oldu?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşKazan-kazan istemeyenler
Mehmet Tez
Mehmet Tez‘90’lardan ne öğrenebiliriz?
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKonu moda olunca
İlgili Haberler
Türkiye Sigorta fon kazancını TMSFye iade etti
Türkiye Sigorta fon kazancını TMSF'ye iade etti
Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa açıklarında can pazarı Alabora tehlikesi geçiren katamaranı balıkçılar kurtardı
Bursa açıklarında can pazarı! Alabora tehlikesi geçiren katamaranı balıkçılar kurtardı
Trakyada fırtına alarmı Çatılar uçtu, motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı getirildi
Trakya'da fırtına alarmı! Çatılar uçtu, motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı getirildi