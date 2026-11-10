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Tüketicinin korunması amacıyla 5 bin 100 parti ürün denetlenecek

10.11.2026 - 11:10 | Son Güncellenme:

#Tüketici Hakları#Ürün Güvenliği#AB Mevzuatı

Türkiye'de tüketicilerin sağlığını, güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla gelecek yıl 5 bin 100 parti ürünün denetlenmesi öngörülüyor.

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Tüketicinin korunması amacıyla 5 bin 100 parti ürün denetlenecek

Riskli sektörlere ve ürünlere odaklanılan bu denetimlerde, Avrupa Birliği (AB) mevzuatı uyumlaştırılarak oluşturulan ulusal mevzuatta düzenlenen ürünün kimyasal içeriği, fiziksel ve mekanik unsurları ile etiketleme hükümleri doğrultusunda incelemeler yapılıyor.

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Güvensiz ürünler kamuoyuyla paylaşılıyor

Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Ürünlerin mevzuata uygun şekilde piyasaya arzı için Bakanlığın gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde oluşturulan "güvenli ürün danışma ofisleri" ile firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek veriliyor.

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Piyasaya arz edilen tüketici ürünlerinde risklerin ve güvensizliğin en aza indirilmesi için denetimlerin imalatçı ve ithalatçı odaklı yürütülmesi hedefleniyor.

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Ürün güvenliği mevzuatına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla iktisadi işletmecilere yönelik rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi de planlanıyor. AB mevzuatı da dikkate alınarak gerekli durumlarda güncelleme çalışmaları ile denetim personelinin yetkinliğinin artırılması için rehberlik ve eğitim çalışmaları yapılması hedefleniyor.

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Ticarette teknik düzenlemeler önem kazanıyor

Öte yandan, ihracata konu ürünlerin pazar ülkelerine girişinde uyması gereken standartların, teknik düzenlemelerin ve uygunluk değerlendirmelerinin önemi giderek artıyor.

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Bu doğrultuda ülke ticaretinde teknik engel oluşturan düzenlemelerin, Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Komitesi toplantılarında gündeme getirilmesine ve ticari diplomasi faaliyetlerine devam edilmesi amaçlanıyor.

Piyasa gözetimi ve denetim verileri ulusal sisteme aktarılacak

Söz konusu hedefler doğrultusunda, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirler almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak için bu yıl sonunda 5 bin parti ürünün denetlenmesi öngörülüyor. Bu sayının gelecek yıl 5 bin 100'e, 2028'de 5 bin 250'ye yükseltilmesi planlanıyor.

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Dış ticaret politikası, genel ekonomik hedefler ile kamu yararı doğrultusunda ürün politikalarının oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi doğrultusunda ihracat pazarındaki teknik mevzuat değişikliklerinin ilgili taraflara bildirim sayısının yıl sonuna kadar 39 bin 250 olması, gelecek yıl 44 bine çıkarılması amaçlanıyor.

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Piyasa gözetimi ve denetimi verilerinin de Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi'ne gelecek yıl tamamen taşınması hedefleniyor. Bu doğrultuda, gelecek yılın bütçesinden 1 milyar 464 milyon 615 bin lira kaynak ayrıldı.

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