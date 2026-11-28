Bu doğrultuda, Türkiye'de 2028 yılında sektörel üretim miktarının, 19,9 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor. Sektörde 2021'de dünyanın en çok ihracat gerçekleştiren 6. ülkesi olan Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine hazır giyim ihracatında, Çin ve Bangladeş'in ardından 3. sırada yer alıyor.

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Sektörün ihracat kalemleri arasında önemli bir yer tutan çoraplar ise üretim ve ihracat potansiyeliyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin dış ticaret fazlası elde ettiği ürünlerden olan çoraplar, son dönemlerde Almanya'dan İspanya'ya, Belçika'dan ABD'ye birçok ülkeden talep görüyor.

Geçen yıl 1,2 milyar dolarlık çorap satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl tayt, konçlu, soket, baskılı, patik ve külotlu çorap ihracatı 1,2 milyar dolar olurken, ithalat 60,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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Böylece, aynı dönemde söz konusu üründe 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandı. Bu yılın 9 ayında ise yapılan dış satım 846,8 milyon dolar, dış alım 53,7 milyon dolar oldu. Türkiye, ocak-eylül döneminde, çorap ticaretinden 793,1 milyon dolarlık fazla elde etti.

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Çorap ihracatında ilk 10 ülke

Türkiye, 9 ayda en fazla çorap ihracatını 168,8 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeyi, 145,1 milyon dolarla Birleşik Krallık, 83,2 milyon dolarla Fransa, 61 milyon dolarla İspanya, 50,2 milyon dolarla Hollanda, 44,7 milyon dolarla İsveç izledi.

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Öte yandan, 41,4 milyon dolarla ABD, 23,8 milyon dolarla İtalya, 17,7 milyon dolarla Polonya ve 12,3 milyon dolarla Belçika, aynı dönemde Türk çoraplarına talep gösterdi.