Türk halıcılar 872 milyon dolarlık halı sattı

31.05.2026 - 16:00 | Son Güncellenme:

Türk halı sektörü, 2026'nın ocak-nisan döneminde 871 milyon 732 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk 4 ayında ihraç edilen 172 milyon 946 bin metrekare halıdan 871 milyon 732 bin dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre, değerde yüzde 2,1, miktarda ise yüzde 2'lik gerileme yaşandı. En fazla ihracat 250 milyon 298 bin dolarla ABD'ye, 120 milyon 951 bin dolarla Suudi Arabistan'a ve 68 milyon 400 bin dolarla İngiltere'ye gerçekleştirildi.

Yıl sonu hedefi 3,5 milyar dolar

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, AA muhabirine, Türkiye'nin en güçlü olduğu sektörler arasında halının yer aldığını ifade ederek, "Her geçen gün yeni moda, yeni tasarım, AR-GE ve inovasyonla çok güçlü çalışarak, satışlarımız ivme kazanarak gidiyor. Global dünyadaki savaşlardan dolayı etkilenme elbette oluyor. Özellikle Orta Doğu çok büyük pazarımız olduğu için İran savaşı ile ilgili tedarik konusunda ve lojistik konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bunun da zaman içerisinde giderileceğini düşünüyorum." dedi.

Bu yıl ihracat hedeflerini büyüttüklerine değinen Kaplan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 2,8 milyar dolarla kapatmıştık bu yıl hedefimiz 3,5 milyar dolar civarında olacak. Bu hedef doğrultusunda da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız da çalışıyor ve bütün ihracatçılarımız emek veriyor. Savaş durur, süreçler biraz daha doğru ilerlerse bu hedefe yetişeceğimize inanıyorum. Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Bahreyn ve Irak, bu bölgelerin hepsi etkileniyor. Elbette ki çalışmalar sürdürülüyor ama halı pazarının merkezi olduğu için telafi edilme durumu olmuyor. Şu an en büyük pazarımız orası."

"Bütün halı alıcıları Gaziantep'e geliyor"

Sektörle ilgili projelerinin olduğunu ve bunları da hayata geçireceklerine değinen Kaplan, "Halı tasarım müzesi projesini hayata geçirmek istiyoruz. Dünyada hiçbir sektör yok ki bir şehirden yönetilsin. Bütün halı alıcıları Gaziantep'e geliyor. Bu şehrimizin çok büyük bir gücü, bizim kendi yerli ve milli programımızı yapmamız gerekiyor hem üretim hem tasarım anlamında. Bunu da yapay zeka ile birleştirerek yerli ve milli program yapmamız lazım. Bizim kullandığımız bütün programlar ithal, bu makine üreticileri bir şekilde bütün sistemi kendilerine adapte etmek istiyorlar." diye konuştu.

