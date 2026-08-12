Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürk Hava Yolları tarihinin en uzun aktarmasız uçuşunu gerçekleştirdi
HaberlerUzmanpara

Türk Hava Yolları tarihinin en uzun aktarmasız uçuşunu gerçekleştirdi

12.08.2026 - 13:49 | Son Güncellenme:

#THY Rekor Uçuş#Juventus Özel Charter#İtalya-Avustralya Uçuşu

Türk Hava Yollarının (THY), İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avustralya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği özel charter operasyonu, şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk Hava Yolları tarihinin en uzun aktarmasız uçuşunu gerçekleştirdi

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ten edinilen bilgiye göre, Juventus kafilesini Avustralya'nın Perth kentinden İtalya'nın Torino kentine taşıyan TC-LJE kuyruk tescilli Boeing 777-300ER tipi uçak, yaklaşık 13 bin 800 kilometrelik mesafeyi aktarmasız katetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Perth'ten havalanan uçak, yaklaşık 16 saat 27 dakikalık uçuşun ardından Torino'ya ulaştı. Söz konusu operasyon, uçuş süresi ve katedilen mesafe açısından THY'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği aktarmasız uçuşlar arasında yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor: Motorinde ÖTV düzenlemesi! Gözler Resmi Gazete'de
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMilyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor: Motorinde ÖTV düzenlemesi! Gözler Resmi Gazete'deHaberi Görüntüle

Juventus, Perth'te Inter ile oynanan "Derby d'Italia" karşılaşmasının ardından Avustralya programını sürdürmüş, dönüş yolculuğu için THY'den özel charter hizmeti almıştı.

Operasyonda kullanılan TC-LJE kuyruk tescilli uçak, Juventus kafilesini almak üzere daha önce İstanbul'dan Perth'e TK3700 sefer sayısıyla yaklaşık 14 saat 30 dakikalık pozisyon uçuşu gerçekleştirmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yunanistandan Türkiyeye karşı yeni plan Hazırlıklar başladı diyerek duyurdular: Görünmeyen savaş
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni plan! 'Hazırlıklar başladı' diyerek duyurdular: 'Görünmeyen savaş'
Evini kentsel dönüşüme verecekler dikkat: Resmi Gazete yayımlandı Bina yıkımlarında yeni dönem
Evini kentsel dönüşüme verecekler dikkat: Resmi Gazete yayımlandı! Bina yıkımlarında yeni dönem
Mert Aydından Fenerbahçe için Şampiyonlar Liginde play-off sözleri Çok zorlu olacak
Mert Aydın'dan Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nde play-off sözleri! 'Çok zorlu olacak'
İstanbul’da memuriyeti bıraktı, Marmaris’e taşındı Düşündüğünüz gibi değil... Mutlaka bir B planınız olsun
İstanbul’da memuriyeti bıraktı, Marmaris’e taşındı! 'Düşündüğünüz gibi değil... Mutlaka bir B planınız olsun'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirBir yasa, çok tartışma...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSınav, tercih ve kayıtlar kimyamızı fena bozdu!
Dilara Koçak
Dilara KoçakBardağınızdakiler ruh hâlinizi değiştirebilir mi?
Asu Maro
Asu Maro“Umut her daim umut”
Servet Yıldırım
Servet YıldırımYapay zekâya uzanan sanayi
Osman Gençer
Osman GençerYeni dünya düzeninde kadın daha avantajlı
İlgili Haberler
Özgür Özel dahil 3 isim için dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Özgür Özel dahil 3 isim için dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Pire istilası mahalleyi canından bezdirdi Ekiplerin gördükleri şaşkına çevirdi
Pire istilası mahalleyi canından bezdirdi! Ekiplerin gördükleri şaşkına çevirdi
Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaptım
Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaptım'
Son dakika... Ahbap soruşturması: Haluk Leventin bankadaki kasasından çıkanlar polisi şoke etti
Son dakika... Ahbap soruşturması: Haluk Levent'in bankadaki kasasından çıkanlar polisi şoke etti