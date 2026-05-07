Türk iş insanları ABD'li eyalet temsilcileriyle yatırım fırsatlarını ele aldı

ABD'nin başkenti Washington'a yaklaşık yarım saat mesafedeki Maryland eyaletinde 3-6 Mayıs'ta düzenlenen SelectUSA Yatırım Zirvesi, yatırımcıları, şirketleri, ekonomik kalkınma kuruluşlarını ve sektör uzmanlarını bir araya getirdi.

ABD'de yatırım yoluyla büyümek isteyenler için yeni bağlantılar ve fırsatlar sunan organizasyonda, ülkenin eyalet ve bölgelerini temsil eden ekonomik kalkınma kuruluşlarının yetkilileri ile 100'den fazla ülkeden yatırımcı ve sektör uzmanlarının da aralarında bulunduğu binlerce katılımcı yatırım süreçlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Türkiye'den de 30'dan fazla şirket SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne katılarak ABD eyaletlerinin temsilcileriyle yatırım olanaklarını görüştü.

"Malımızı satacağımız bir kapı oluşturmaya çalışıyoruz"

SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne katılan Türk şirketlerinden CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın Antalya merkezli olduğunu ve üretim faaliyetlerini Türkiye'de sürdürdüklerini söyledi.

HIT-30 programı kapsamında Türkiye'de hücre yatırımının ilk fazını tamamladıklarını belirten Sarvan, yaklaşık 5 gigavatlık yatırımın 1,5-2 gigavatlık bölümünün hayata geçirildiğini ve kalan kısmın gelecek aylarda tamamlanacağını ifade etti.

Sarvan, SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne ikinci kez katıldıklarını dile getirerek, halihazırda Türkiye'den ABD'ye aylık yaklaşık 5-6 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirtti.

Eyalet bazında yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyleyen Sarvan, ABD'de gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sarvan, yatırım stratejilerinde üretimin Türkiye'de kalacağını, ABD'de ise satış ve montaj odaklı bir yapı planladıklarını belirterek, "Bizim yatırımımız kesinlikle Türkiye'de olacak. Buraya bir montaj hattı kurduğumuz zaman hücre, alüminyum, EVA Türkiye'den gelecek. Yani malımızı satacağımız bir kapı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

"Pazarımızın yüzde 40'ını ABD oluşturuyor ve bu, gün geçtikçe artıyor"

DOF Robotik Üst Yöneticisi Bakıt Baydaliev, şirketin eğlence endüstrisinde faaliyet gösterdiğini ifade ederek, robotik sistemler geliştirdiklerini ve hareketli platformlardan çok kişili simülatörlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını söyledi.

Baydaliev, simülatörlerin yalnızca ekipman üretimiyle sınırlı olmadığını, yazılım, içerik ve oyun geliştirmeleriyle birlikte eğlence endüstrisi için çözümler ürettiklerini ifade etti.

Şirketin ABD pazarında uzun süredir faaliyet gösterdiğini belirten Baydaliev, Los Angeles ve Dallas gibi şehirlerde ofis ve showroomlarının bulunduğunu söyledi. Baydaliev, "Pazarımızın yüzde 40'ını şu anda ABD oluşturuyor ve bu, gün geçtikçe de artıyor." dedi.

SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne ilk kez katıldıklarını söyleyen Baydaliev, ülkedeki pazarlarının giderek büyümesi nedeniyle amaçlarının ABD eyaletlerini daha yakından tanımak olduğunu ifade etti.

Baydaliev, "Biz nasıl şu anda Kapadokya'da NeoCappadocia markası altında bir işletme açmak istiyorsak aynısının daha iyisini Amerika'da da açmak niyetindeyiz. Sadece bir yerde değil, tüm eyaletlerde ve özellikle nasıl Kapadokya bizim için ve dünya için bir destinasyonsa Amerika'da da çok destinasyon var. Montana, Wyoming, Colorado, diğer eyaletler, oralarda da bu işletmelerimizi açmak ve buralarda da büyümek istiyoruz." diye konuştu.

Şirketin küresel ölçekte büyüme hedefi bulunduğunu vurgulayan Baydaliev, ayrıca eğlence ve eğitimi birleştiren "edutainment" yaklaşımıyla da "immersive" olarak adlandırılan sürükleyici deneyimler geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Amacımız, ABD pazarındaki payımızı büyütmek"

RealWorks Teknoloji Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Yöneticisi Fulya Bayram, geliştirdikleri HaloScape adlı yapay zeka destekli sağlık işletim sistemiyle Türkiye'de Hollanda'da ve ABD'de faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne ikinci kez katıldıklarını belirten Bayram, bu organizasyona katılımlarının ABD'de şirket kurmalarına sağladığı katkıyı anlattı. Bayram, "Bu sene amacımız biraz daha ABD pazarındaki payımızı büyütmek, buradaki Türkiye temsilini artırmak ve eyaletlerle yakın ilişkiler kurmak." dedi.

Hem eyaletlerle görüşmeler yaptıklarını hem de Türkiye'deki çalışmalarını daha geniş kitlelere tanıtma imkanı bulduklarını söyleyen Bayram, ayrıca etkinlikte Nvidia gibi büyük şirketlerin yöneticileriyle de görüşme yaptıklarını ifade etti.

Bayram, HaloScape'in dağınık sağlık verilerini bireyler ve hekimler için anlamlı içgörülere çeviren yapay zeka temelli bir platform olduğunu belirterek, Türkiye'nin merkezi sağlık verisi altyapısının bu alanda dünya genelinde sayılı örneklerden biri olduğunu, burada geliştirdikleri çözümleri ABD'de de hayata geçirmek istediklerini dile getirdi. Bayram, ayrıca Harvard Üniversitesi ve Mayo Clinic ile çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

"Avrupa operasyonunu başlattık şimdi de Amerika'ya açılmak istiyoruz"

Diş kliniği zinciri Dentgroup'un kurucusu diş hekimi Efe Çelebi, 3 sene önce kurduğu dentalPrices şirketinin diş tedavilerinde en büyük sorun olan yüksek maliyetlere yönelik çözüm ürettiğini söyledi.

dentalPrices'ın hastaların uygun kliniği bulmasına, randevu almasına ve tedavi ödemelerini taksitle yapmasına yardımcı olduğunu anlatan Çelebi, "Türkiye'de 75 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdik ve bu sene itibarıyla da Avrupa'ya açıldık. Avrupa'da Macaristan'da, Budapeşte'de bir şirket kurduk. Macaristan da Türkiye gibi çok fazla sağlık turizmi yapan bir ülke. Avrupa operasyonunu oradan başlattık, şimdi de sene sonunda Amerika'ya açılmak istiyoruz. Bu vesileyle de SelectUSA'ye katıldık." dedi.

Çelebi, SelectUSA Yatırım Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini, California ve Florida eyaletlerinden ofis açma daveti aldıklarını belirtti.

Dental piyasasında dünyanın en büyüğü olmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelebi, "Bu bir Türk şirketi için belki çok iddialı bir söylem olabilir ama her iş böyle başlıyor. Şu bir gerçek ki lokal bir şirket olarak kalırsak bunu yapmamız mümkün olmayacak. Dolayısıyla ilk aşamada Avrupa'ya açıldık. Amerika şart çünkü birçok pazarda olduğu gibi dünyanın dentalde de en büyük pazarı." diye konuştu.

"Globale açılmak isteyen her şirketin Amerika pazarından geçmesi gerekiyor"

IWRobotx Yazılım AŞ Kurucusu Mustafa Erol da şirketin firmalara iç lojistik sağlayan operasyon katmanında çözümler sunduğunu belirtti.

Varlık demirbaş takip ve yönetim sistemi yaptıklarını dile getiren Erol, her bir demirbaşın ayak izini çıkarıp karbon raporlarını oluşturduklarını ifade etti.

Erol, "Böylece bir işletmede hangi operasyonlar gereksizse onları ortaya koyup, o operasyonların optimizasyonuna yönelik çözümler sağlıyoruz." dedi.

SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne ilk kez katıldığını belirten Erol, burada Maryland, New York, California, Kansas, New Jersey gibi eyaletlerin temsilcileriyle görüştüklerini, fırsatlara ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.

Erol, "Globale açılmak isteyen her şirketin Amerika pazarından geçmesi gerekiyor. Biz de şu an Türkiye'de ve Almanya'da operasyonlarımızı yürütüyoruz. Dolayısıyla sadece bu taraf kaldı. Yani Amerika tarafı kaldı. Burada daha hızlı büyüyebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden bu tarafa da yatırım yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye, ABD'li eyalet temsilcilerinin radarında

Iowa eyaletindeki Cedar Rapids Metro Ekonomik Birliği Başkanı Juliet Abdel de SelectUSA Yatırım Zirvesi'nin oldukça yoğun geçtiğini belirterek, katılımcıların bağlantı kurma ve bilgi edinme konusunda son derece ilgili olduğunu söyledi.

Iowa'nın Cedar Rapids bölgesinin ileri imalat, gıda ve lojistik gibi sektörlerle tanındığını belirten Abdel, havacılık ve aviyonik, biyoekonomi ve teknoloji alanlarında da büyüme potansiyeli olduğunu anlattı. Abdel, bölgenin, ABD'nin orta kesiminde yer aldığını, maliyet avantajı, yaşam giderlerinin düşüklüğü, güvenli topluluklar ve ulaşım kolaylığı gibi önemli artılar sağladığını ifade etti.

ABD'nin ticaret politikaları ve tarifelerinin yatırımcılar için hem zorluk hem de yeni fırsatlar yarattığına işaret eden Abdel, geleneksel olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya ile çalıştıklarını, son dönemde ise Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'ye odaklandıklarını söyledi.

Abdel, kısa süre önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini, İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da yatırımcılarla bir araya geldiğini belirterek, "Uygun bir yer bulmalarına veya ihtiyaç duydukları desteği almalarına yardımcı olmaya çalıştığımız, oldukça aktif olan birkaç projemiz var." dedi.

Daha önce Türkiye'de görüştüğü bazı yatırımcılarla yeniden bir araya geldiklerini kaydeden Abdel, "Bizim ilgi alanlarımızla gerçekten örtüşen sektörler, enerji, savunma ve imalat alanları oldu. Birebir görüşmelerimiz sırasında karşımıza çıkan bu fırsatların takibini yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

"Türk şirketleri, oldukça küresel bir bakış açısına sahip"

North Carolina Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Üst Yöneticisi Christopher Chung da SelectUSA Yatırım Zirvesi'nin binlerce şirket ve yatırımcıyı eyaletlerle bir araya getirmesinin önemini vurgulayarak, bu etkinliğe katılımlarından muazzam bir yatırım getirisi elde ettiklerini söyledi.

Chung, North Carolina'nın ilaç, yaşam bilimleri, otomotiv, havacılık ve uzay, enerji, gıda, teknoloji ve finansal hizmetler gibi sektörlerde güçlü bir yatırım merkezi olduğunu ifade etti.

Türk yatırımcılarına ilişkin Chung, "Türk şirketleri oldukça küresel bir bakış açısına sahip." değerlendirmesinde bulundu. Chung, "Türkiye kendi başına büyük bir pazar, ancak Türkiye dışında da çok sayıda fırsat bulunuyor, bunlar arasında ABD'de hem ürün satışı hem de üretim yapma imkanları yer alıyor ve bizim için fırsatların kesişim noktası da tam olarak burası." dedi.