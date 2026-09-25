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Türk kahve devi EspressoLab satıldı!

25.09.2026 - 14:46 | Son Güncellenme:

#Espressolab#Kahve Markaları#Uluslararası Yatırım

Türkiye'nin kahve markalarından EspressoLab için önemli bir satış anlaşmasına imza atıldı.

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Türk kahve devi EspressoLab satıldı

Milliyet.com.tr/ Şirketin çoğunluk hisselerinin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım ve strateji şirketi Mair Group'a devredilmesi konusunda taraflar anlaşmaya vardı.

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CNBC Arabia'nın haberine göre, Esat Kocadağ tarafından kurulan EspressoLab'ın yüzde 70 hissesinin satışı için anlaşma sağlandı. Satışın mali detayları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Anlaşma kapsamında şirketin yüzde 30'luk bölümü mevcut ortakların bünyesinde kalmaya devam edecek.

400'Ü AŞKIN ŞUBEYLE FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye'nin kahve zincirleri arasında yer alan EspressoLab, 23 ülkede 400'den fazla şubesiyle hizmet veriyor.

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Satış işleminin tamamlanması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilgili düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Gerekli izinlerin alınmasının ardından şirketin yönetim kontrolünün Mair Group'a geçmesi bekleniyor.

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