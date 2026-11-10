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Türk limanlarında elleçlenen yük miktarında "rekor" beklentisi

10.11.2026 - 11:12 | Son Güncellenme:

#Rekor Beklentisi#Liman Rekoru#Konteyner Elleçleme

Türk limanları, elleçlenen yük miktarlarında geçen yıl kırdığı rekorları bu yıl sonunda ve 2027'de de sürdürmeyi hedefliyor.

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Türk limanlarında elleçlenen yük miktarında rekor beklentisi

Bu yıl sonu itibarıyla ise toplam konteyner elleçlemesinin 14,1 milyon TEU'ya, yük elleçleme miktarının ise 565 milyon tona ulaşarak yeni rekorlar kırması bekleniyor.

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Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 2002-2012 döneminde yıllık ortalama yüzde 13,9 artış gösterirken yavaşlayan küresel ticaret ve konteyner ticaretinin doyma noktasına yaklaşmasıyla bu oran 2013-2025 döneminde yıllık yüzde 4,8 oldu.

Geçen yıl 14 milyon TEU'yu bulan konteyner elleçleme hacminin yüzde 84'ü Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa liman başkanlıklarına bağlı limanlarda gerçekleştirildi.

Elleçlenen yüklerin yüzde 36'sı ihracat amaçlı yüklerden oluştu. Bu kapsamda elleçlenen yük miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artış gösterdi.

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Türkiye'de küçük ölçekli, verimsiz ve dağınık liman altyapısı lojistik maliyetleri yükseltirken sektörde aşırı rekabete yol açarak liman işletmecilerinin karlılığını azaltıyor ve kaliteli liman altyapısının önüne geçiyor. Bu çerçevede ülkedeki liman yatırımlarının bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi önem taşıyor.

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Kabotajda elleçlenen yük miktarında yeni zirve hedefi

Türkiye limanları arasında taşınan yüklerin elleçleme miktarında da (kabotaj hattında) yeni rekorlar bekleniyor. Geçen yıl 69,7 milyon ton yükün elleçlendiği kabotajda, bu yıl sonunda miktarın 74,8 milyon tona ulaşması ve rekor zincirini sürdürmesi bekleniyor. Söz konusu miktarda gelecek yılın sonunda da 77,8 milyon tonla yine rekor hedefleniyor.

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Feribot hatlarındaki yük taşıma artışı kabotaj hacmindeki artışları destekliyor

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik, AA muhabirine, verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Genel kargoda Akdeniz-Karadeniz hattında ve Marmara içi demir çelik yüklerinde artış yaşandığını belirten Erçelik, boş konteynerlerin kabotaj hacminde artışı beraberinde getirdiğini söyledi.

Erçelik, feribot hatlarındaki yük taşıma artışının kabotaj hacmindeki artışları desteklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kabotajdaki artışı destekleyen temel unsurlar kara yolu ve demir yolu alternatiflerinin maliyet olarak görece yüksek kalması ve dış ticaret hacmindeki düşüşe paralel liman kapasitelerinde daha fazla kabotaj için imkan yaratılabilmesi olarak öne çıkıyor. Gelecek için petrol ve buna bağlı rafine petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıt fiyatlarının yüksek seyredeceği beklentisi kara ve demir yoluna alternatif olarak kabotaj tarafında pay artışı trendinin süreceğine işaret ediyor. Karadeniz'de de savaş riskleri sebebiyle kıyıdan 12 deniz mile kadar olan ulusal sularda trafiğin artması, bunun da kabotaj taşımacılığını desteklemesi bekleniyor."

 

 

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