Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürk lirasıyla dış ticaret 500 milyar lirayı aştı
HaberlerUzmanpara

Türk lirasıyla dış ticaret 500 milyar lirayı aştı

04.05.2026 - 11:07 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Ticaret#İhracat

Türk lirasıyla dış ticaret, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,9 artarak 516 milyar 94 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla dış ticaret 500 milyar lirayı aştı

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artarak, 25,4 milyar dolara yükseldi. Bu tutar en yüksek nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu dönemde Türk lirasıyla dış ticarette de yıllık bazda artış gerçekleşti. Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 azalışla 24 milyar 730 milyon lira oldu. İthalat ise ilk ayda yüzde 18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 255 milyon lira olarak belirlendi.

Yılın ikinci ayında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 1,9 azalışla 27 milyar 755 milyon liraya gerilerken ithalat yüzde 10,5 yükselişle 92 milyar 867 milyon liraya ulaştı. Dış ticaret hacmi 120 milyar 622 milyon lirayı aştı.

Haberin Devamı

Türk lirasıyla ihracat martta 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artışla 31 milyar 459 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 15,1 yükseldi. Söz konusu ayda 110 milyar 190 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 141 milyar 649 milyon lira oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Türk lirasıyla ihracat geçen ay yıllık bazda yüzde 56,6 arttı

Türk lirasıyla ihracatta nisan ayındaki artış dikkati çekti. Söz konusu ayda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artışla 38 milyar 54 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 10,6 yükselişle 107 milyar 514 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 145 milyar 568 milyon lira olarak hesaplandı.

Haberin Devamı

Böylece bu yılın ocak-nisan döneminde Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 yükselişle 109 milyar 758 milyon liradan 121 milyar 998 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 347 milyar 297 milyon liradan yüzde 13,5 artışla 394 milyar 96 milyon liraya ulaştı.

Haberin Devamı

2026'nın 4 ayında dış ticaret de 457 milyar 55 milyon liradan yüzde 12,9 artışla 516 milyar 94 milyon liraya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekliler dikkat 4 aylık zam farkı netleşti
Memur ve emekliler dikkat! 4 aylık zam farkı netleşti
Ailenin geçmişi de dram Şişlideki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Ailenin geçmişi de dram! Şişli'deki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi!
Eşi için alamadı üreticisi oldu Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Eşi için alamadı üreticisi oldu! Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir'Süreç' üzerine varsayımlar...
Tunca Bengin
Tunca BenginKurban celladıyla kucaklaşır mı?..
Cem Kılıç
Cem KılıçÇalışan anneler için 24 hafta izin dönemi
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerCHP eylemselliğinde yeni aşama
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşHürmüz hesapları ve gerçekler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrump, kurşun askerlerini geri çekiyor!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğneleri: Mucize mi, bekleyen soru işaretleri mi?
Asu Maro
Asu MaroBaharla beraber uyanan umutlar
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBüyük Dil Modellerinin Hakikat ile İmtihanı
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Doğu Akdenizde 7lik deprem endişesi İşaret edilen bölge Uzun süredir büyük deprem üretmedi
Doğu Akdeniz'de 7'lik deprem endişesi! İşaret edilen bölge! 'Uzun süredir büyük deprem üretmedi'
Yer: Erzincan Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Yer: Erzincan! Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi