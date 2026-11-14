Türk savunma sanayisi Avrupa'daki Türk yeteneklerin peşinde

Nitelikli genç insan kaynağına ulaşmayı hedefleyen Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmalarının 6'ncısı, Almanya'da yaşayan Türk öğrenci, mühendis ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla Münih ve Stuttgart'ta gerçekleştirildi.

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Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik gücünü Avrupa'daki Türk mühendis ve uzmanlarla buluşturmayı amaçlayan ve Savunma Sanayii Akademi koordinasyonuyla düzenlenen organizasyon, Almanya'dan yüzlerce genci sektörün üst düzey temsilcileriyle bir araya getirdi.

Programa SSB yöneticilerinin yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisinin önde gelen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, TEI, SSTEK, Alp Havacılık, HEAŞ, Teknopark İstanbul, TR Uçuşa Uygunluk ve TEITECH şirketlerinin üst düzey temsilcileri katıldı.

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Sektör temsilcileri, Türkiye'nin savunma vizyonunu, gelecek projeksiyonlarını ve girişimcilik ekosistemindeki destekleri katılımcılarla paylaştı. Şirketlere ayrılan özel alanlarda, yurt dışında görev yapan veya akademik kariyerini sürdüren gençler, doğrudan firma yöneticileriyle görüşerek kariyer ve yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde küresel tecrübenin milli projelere aktarılması ve nitelikli insan kaynağı ağının güçlendirilmesi hedeflendi.

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"Beyin göçü yerine 'beyin gücü' kavramını kullanıyoruz"

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SSB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, organizasyon kapsamında Türkiye'nin savunma sanayisi vizyonunu ve yürütülen çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Almanya'daki etkinliklerde karşılaştıkları yoğun ilgiden gurur duyduklarını belirten Karataş, Münih ve Stuttgart'ta verimli programlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gençlerin Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın farkında olduklarına dikkati çeken Karataş, "Gençlerimiz, savunma sanayisinin uğraştığı niş teknolojilerin farkındalar ve ilgiyle takip ediyorlar. Günün birinde bu teknolojilerin bir parçası olmaya çalışıyorlar. Bizim de temel amacımız bu aslında. Beyin göçü yerine 'beyin gücü' kavramını kullanıyoruz." dedi.

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"Dünyanın neresinde olursa olsun katkı sağlayabilir"

Hakan Karataş, dünyanın neresinde olursa olsun Türk kimliği taşıyan herkesin savunma sanayisinin kalkınmasına katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, bu katkının bazen projelerde yer alarak, bazen mentörlük yaparak, bazen de akademik danışmanlık yoluyla olabileceğini anlattı.

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Almanya'ya birçok savunma sanayisi şirketi ve 50'den fazla yöneticiyle geldiklerini belirten Karataş, "Sadece iş fırsatlarından bahsetmiyoruz, Türkiye'nin son zamanlarda ulaştığı teknolojilerden bahsediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız, Türkiye'ye sadece istihdam olarak değil bir girişimci kimliğiyle de gelebilirler." diye konuştu.

İstihdamın yanı sıra girişimcilik ve fon fırsatları

Etkinlikte Türkiye'deki girişimcilik fırsatlarından, teşvik mekanizmalarından ve sağlanan imkanlardan da bahsedildiğini dile getiren Karataş, Avrupa'dan dönüp büyük şirketlere liderlik yapan isimleri de örnek gösterdiklerini söyledi.

Teknopark İstanbul ve SSB iştiraki SSTEK yöneticilerinin de programda yer aldıklarını dile getiren Karataş, "Şirketlerimizi ya da girişimcilerimizi davet ediyoruz. Türk savunma sanayisinin teknoloji açıklarını biliyoruz. O teknoloji açıklarında rol ve sorumluluk alabilecek Avrupa'daki bütün akademisyenleri, öğrencileri ya da girişimcileri davet ediyoruz." diye konuştu.

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"1000'den fazla kişiyle buluştuk, salonlara sığmayan bir ilgi var"

SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Suat Baylan da iki gün boyunca bölgede yaşayan Türk mühendislerle bir araya geldiklerini, Türk savunma sanayisinin ulaştığı son noktayı ve ortak çalışma potansiyellerini ele aldıklarını söyledi.

Gençlerin Türk savunma sanayisine büyük ilgi duyduklarına işaret eden Baylan, kariyer fırsatları ve insan kaynakları konularında önemli rağbet gördüklerini anlattı.

İki gün içinde 1000'den fazla kişiyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Baylan, "Salonlara sığmayacak derecede bir ilgiyle arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Toplantıların ardından yaptığımız birebir görüşmelerde birçok arkadaşımızın Türkiye'deki girişim fırsatlarından faydalanmak, yeni şirketler kurarak kendi fikir ve teknolojilerini ülkemize getirmek istediklerini gördük." ifadelerini kullandı.

"Her mühendisi bir girişimci adayı olarak görüyoruz"

SSTEK olarak etkinliklerde özellikle yatırım odaklı ikili görüşmeler yürüttüklerinin altını çizen Baylan, her mühendisi aynı zamanda bir girişimci adayı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

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Baylan, girişimcileri Türkiye'deki fırsatlar konusunda bilgilendirdiklerini belirterek, SSB'nin vizyoner yaklaşımı ve talimatları doğrultusunda, girişim niyeti olan herkesin başvurularını kurumun internet sitesi üzerinden kabul ettiklerini anlattı.

Girişimcilik ekosisteminde Teknopark İstanbul ile birbirini tamamlayan bir süreç yürüttüklerine dikkati çeken Baylan, destek süreçlerindeki iş bölümüne ilişkin şunları kaydetti:

"Teknopark İstanbul, daha çok ilk aşamada yani fikir aşamasında desteklerini gerçekleştiriyor. Biz ise 'Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5' ve üzeri olan, yani somut bir ürün ortaya koymuş ve satış aşamasına gelmiş fikirler, girişimler ve şirketler üzerinde desteklerimizi sağlıyoruz."

Belli bir seviyeyi aşan girişimlere sağlanan desteklerin yapısına da değinen Baylan, şirketlerle anlaştıkları oranda hisse payı alımı karşılığında doğrudan maddi yatırım yaptıklarını bildirdi.

Girişimci şirketlere maddi desteklerin 250 bin dolardan başlayıp 2,5 milyon dolara kadar çıkabildiğini vurgulayan Baylan, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece maddi destekle kalmıyor, aynı zamanda mentörlük ve danışmanlık faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Şirketlerimizin kendilerini nasıl daha iyi geliştirebilecekleri ve Türkiye'de nasıl bir farkındalık ortaya koyabilecekleri konusunda yanlarında oluyoruz. Özellikle yurt dışından Türkiye'ye gelen firmalarımızın, yeni bir ortama ve ekosisteme dahil oldukları için bu desteğe çok ihtiyacı var. Bu faaliyetlerimizle onları destekleyip daha ileriye taşıyoruz. Girişimci arkadaşlarımız internet sitemiz üzerinden başvurup süreçlerini başlatabilirler. Destek taleplerini seve seve değerlendirip kendilerine geri dönüş sağlayacağız."

"Türkiye, dünyanın en büyük AR-GE teşvik sistemine sahip"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol da Türkiye'nin AR-GE ve teknoloji ekosistemini Almanya'da yaşayan ve eğitim gören Türklere tanıtmak amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Buluşmaların çok verimli geçtiğini belirten Akyol, "Burada 1000'den fazla genç, öğrenci, mezun ve girişimciyle görüştük. Gençlerin Türkiye'deki imkanlardan ve mekanizmalardan haberdar olmadıklarını gördük. Türkiye, dünyanın neredeyse en büyük AR-GE teşvik sistemine sahip. Teknopark İstanbul da bunun için en önemli merkezlerden bir tanesi." dedi.

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve Türkiye'deki fırsatlara yönelik detaylı sorular aldıklarını vurgulayan Akyol, yüksek teknoloji fonları, Çağla Girişim Sermayesi Fonu, Can Suyu Yatırım Ağı ve HASAT Programı gibi yatırım mekanizmalarını gençlere anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Teknopark İstanbul'un savunma sanayisi iştiraki olması dolayısıyla ağırlıklı olarak bu temaya odaklandıklarını dile getiren Akyol, ASELSAN, ROKETSAN, TEI, TUSAŞ ve HAVELSAN gibi şirketlerle ortak çalışmalar yürüttüklerini, aynı zamanda denizcilik, biyoteknoloji, siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında da faaliyet gösterdiklerini anlattı.

İhtiyaç duyulan alanlarda yeni girişimler oluşturmayı hedeflediklerini belirten Akyol, şöyle devam etti: "ASELSAN ile 'Deep Defense', ROKETSAN ile 'İvme', TUSAŞ ile 'Cube Hangar Pro' ve HAVELSAN ile 'Jet' hızlandırma programlarımız bulunuyor. Burada hem vakıf şirketlerimizin gücüne güç katmayı hedefliyor hem de girişimcilerimizin hızla aktif pazar bularak dünyaya ve vakıf şirketlerimize açılmasını sağlıyoruz. Bu, çok güçlü bir sinerji yaratıyor. Girişimcilerin normal koşullarda çok uzun yıllar alacak ticarileşme sürecini, 6 ay ile 1 yıl gibi kısa bir sürede dünya pazarlarına ulaştırmış oluyoruz."

Abdurrahman Akyol, 10 yıl önce Almanya'dan Türkiye'ye dönen bir girişimcinin kurduğu şirketin bugün kendi alanında dünya devi niteliğinde bir firmaya dönüştüğüne işaret ederek, Teknopark İstanbul'da Almanya'daki genç mühendislerle benzer yeni başarı hikayeleri yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

Girişimcilere tamamen ücretsiz mentörlük destekleri sağlandığına dikkati çeken Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimizi eksik oldukları noktalarda destekliyoruz. Teorik bilgi ihtiyacı olanlara akademik mentör, şirketleşme ve AR-GE teşviklerinden yararlanma süreçlerindeki eksiklikleri tamamlamak için Teknopark İstanbul mentörü, kariyer yolculuğundaki muhtemel sorunları öngörerek onlara liderlik etmesi için de kariyer mentörü atıyoruz. Girişimci için en önemli unsurlardan biri finansa erişimdir. Bu anlamda Teknopark İstanbul, çok güçlü bir cazibe merkezi haline geldi."