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Türk savunma şirketlerinin "devler liginde" yolu ihracatla açılıyor

02.09.2026 - 11:31 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayisi#İhracat#ASELSAN

Savunma sanayisinin "devler liginde" Türkiye'yi temsil eden şirketler, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un yönetiminde yer almaları ve artan ihracat performanslarıyla dikkati çekiyor.

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Türk savunma şirketlerinin devler liginde yolu ihracatla açılıyor

Defense News'in her yıl açıkladığı ve dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin sıralandığı "Top 100" listesinde bu yıl 5 Türk şirketi yer aldı.

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Listedeki isimlerin ortak özelliği, SAHA İstanbul'un hem yönetim kadrosunda söz sahibi olmaları hem de kümelenmenin düzenlediği SAHA Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda milyarlarca dolarlık anlaşmaların tarafı durumunda bulunmaları.

Listede, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu'nu şekillendiren ASELSAN 40, TUSAŞ 48, ARCA Savunma 53, ROKETSAN 64, MKE 81'inci sırada Türk savunma sanayisini temsil etti.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu'nda ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla kümelenmenin stratejik kararlarında pay sahibi. Listeye bu yıl ilk kez giren ARCA Savunma da Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Rodoplu ile SAHA İstanbul yönetiminde temsil ediliyor.

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Türk şirketlerinin sıralamalardaki yerleri özellikle son dönemde ihracat gelirlerinin de katkısıyla üst basamaklara çıkıyor. Listede yer alan 5 Türk şirketi de savunma sanayisi gelirlerini artırdı ve toplamda 14,9 milyar dolarlık savunma gelirinin önemli bir kısmını ihracattan elde etti.

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SAHA İstanbul'un düzenlediği, Türk savunma sanayisini uluslararası arenaya taşıyan SAHA fuarı da son dönemde ihracat odaklı bu gelişimi güçlü biçimde destekliyor. Bu şirketlerin yurt dışı gelirlerine doğrudan katkı sağlayan bir sözleşme platformuna dönüşen SAHA'da, 2024 yılında yaklaşık 4,5, 2026'da 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı.

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SAHA İstanbul, kamu-sanayi-üniversite işbirliğini tek çatı altında toplayan bir kümelenme modeliyle Türk savunma sanayisinin gelişimini destekliyor.

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ASELSAN, TUSAŞ, ARCA Savunma, ROKETSAN ve MKE gibi kuruluşların SAHA İstanbul'un yönetim kademelerinde ve komitelerinde aktif rol alması, savunma sanayisinde ana yüklenici pozisyonundaki bu aktörlerin, kümelenme üyesi 1300'den fazla KOBİ ile doğrudan entegrasyon kurmasını sağlıyor. KOBİ'lerin üretim gücü, bu şirketlerin tedarik zincirini esnekleştiriyor ve teslimat sürelerini kısaltarak küresel rekabetçiliklerini artırıyor.

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