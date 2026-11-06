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Türk savunma ve havacılık sanayisi ihracat başarısını kalıcılaştırdı

06.11.2026 - 11:56 | Son Güncellenme:

#Türk Savunma Sanayisi#İhracat#Savunma Sanayi İhracatı

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisine yaptığı yatırımlar, ihracatta yıllık bazda 2020'den bu artışı beraberinde getirdi.

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Türk savunma ve havacılık sanayisi ihracat başarısını kalıcılaştırdı

Hava, kara ve deniz platformlarına yapılan yatırımlar sonunda ortaya çıkan yerli/milli ürünler ve mühimmatların ihracatında yakalanan ivmeyle savunma ve havacılık sanayisinin toplam ihracattaki payı artıyor.

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Savunma ve havacılık sanayisi, askeri gemilerden kara sistemlerine, çeşitli büyüklüklerdeki insanlı/insansız hava araçlarından füze, roket ve mühimmatlara kadar geniş bir yelpazede ortaya koyduğu üretim kapasitesiyle güvenlik konusunda çözümler üretiyor.

Dünya genelinde başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan güvenlik odaklı sorunlar, ülkelerin büyük ölçekli kara, deniz ve hava platformlarından FPV dronlara kadar çeşitli ürünlere ihtiyacını artırıyor. Türkiye, sahip olduğu yeteneklerle dost ve müttefik ülkelerin bu ihtiyaçlarına cevap veriyor.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, Kovid-19 salgınının küresel ticaret ve üretim üzerindeki etkilerinin hissedildiği 2020'de 2 milyar 279 milyon dolar olarak kaydedildi.

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Salgının etkilerinin azalmasıyla dış satım 2021'de 3 milyar 225 milyon dolara yükselirken, ihracattaki artış sonraki yıllarda da sürdü. Sektörün yurt dışı satışları 2022'de 4 milyar 396 milyon dolara, 2023'te 5 milyar 546 milyon dolara, 2024'te 6 milyar 735 milyon dolara ulaştı. 2025'te ise ihracat 10 milyar 16 milyon dolara çıkarak ilk kez 10 milyar dolar sınırını aştı.

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Böylece savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, 2020'den 2025'e kadar kesintisiz artış gösterdi. Dış satımını 5 yılda 4,4 katına çıkaran sektörün toplam ihracat içindeki payı da arttı. Savunma ve havacılık sanayisinin toplam ihracattaki payı 2020'de yüzde 1,5 seviyesindeyken 2025'te yüzde 4,2 oldu.

Aralık 2025'te ulaşılan 2 milyar 571 milyon dolarlık ihracat da sektörün aylık bazda tüm zamanlarda ulaştığı en yüksek seviye oldu.

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KESİNTİSİZ BÜYÜMENİN 2026'DA DA SÜRMESİ BEKLENİYOR

TİM verilerine göre savunma ve havacılık sanayisi, bu yılın ocak-ekim döneminde 8 milyar 50 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 artış kaydetti. Böylece sektör, ocak-ekim döneminde ihracatı tutar bazında yaklaşık 1 milyar 351 milyon dolar artırdı ve önceki yılların aynı dönemlerini geride bıraktı.

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Sektörün bu yıl ortaya koyduğu performansla ihracattaki kesintisiz büyümeyi 2026 yılında da sürdürmesi bekleniyor.

Savunma ve havacılık sanayisi firmalarının 2026'da yaptıkları ve sonraki yıllara yayılan büyük ölçekli ihracat sözleşmeleri ilerleyen dönemler için artış beklentilerini destekliyor.

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