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Türk somonu ihracatı 201,8 milyon dolar kazandırdı

11.07.2026 - 11:30 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat#Somon

Türkiye'nin 6 aylık somon ihracatı 201 milyon 849 bin 494 dolara ulaştı.

Türk somonu ihracatı 201,8 milyon dolar kazandırdı

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-haziran döneminde 30 ülkede alıcı buldu.

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Bu kapsamda Türkiye'den yılın ilk yarısında 30 bin 415 ton somon ihracıyla 201 milyon 849 bin 494 dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Rusya, Belarus ve ABD en fazla Türk somonu ihraç edilen 3 ülke oldu.

Türkiye'den ocak-haziran döneminde Rusya'ya 129 milyon 492 bin 428, Belarus'a 31 milyon 997 bin 888, ABD'ye de 7 milyon 478 bin 206 dolarlık somon dış satımı yapıldı.

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"Yılın ikinci yarısında da ihracat ivmesini korumayı hedefliyoruz"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, AA muhabirine, yılın ilk yarısında elde edilen ihracat performansının sektör açısından sevindirici olduğunu söyledi.

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Türk somonuna uluslararası pazarlarda ilginin her geçen yıl arttığını belirten Kuzuoğlu, yılın ikinci yarısında da ihracat ivmesini korumayı hedeflediklerini ifade etti.

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Kuzuoğlu, üretim planlaması ve kalite standartlarından taviz vermeden yeni pazarlara odaklandıklarına dikkati çekerek, "Mevcut pazarlardaki payımızı artırırken, Uzak Doğu, Körfez ülkeleri ve Avrupa başta olmak üzere yeni pazarlarda alıcılarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Pazar çeşitliliğini artırarak sektörümüzü daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

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Rusya'nın Türk somonu ihracatında en büyük pazar olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Kuzuoğlu, "Alternatif pazarlarda tanıtım ve ticari faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Asya ve Avrupa'da önemli büyüme potansiyeli görüyoruz." diye konuştu.

Kuzuoğlu, Türk somonunun son yıllarda su ürünleri ihracatının lokomotif ürünlerinden biri haline geldiğine işaret ederek, sektörün başta Karadeniz olmak üzere üretim, istihdam ve ihracata önemli katkı sunduğunu kaydetti.

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Yıl sonuna ilişkin beklentilerinin de olumlu olduğunu dile getiren Kuzuoğlu, üretim ve ihracatta olağanüstü bir olumsuzluk yaşanmaması halinde geçen yılın performansının üzerine çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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