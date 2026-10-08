Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürk somonu ihracatı 431 milyon doları aştı
HaberlerUzmanpara

Türk somonu ihracatı 431 milyon doları aştı

08.10.2026 - 11:40 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat Artışı#Türk Somonu

Türkiye'nin 9 aylık somon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 431 milyon 167 bin 51 dolara ulaştı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk somonu ihracatı 431 milyon doları aştı

İç sulardaki çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, 2026 ocak-eylül döneminde 37 ülkede alıcı buldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu kapsamda Türkiye'den yılın 9 ayında gerçekleştirilen 65 bin 302 ton somon ihracatından 431 milyon 167 bin 51 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 55 bin 729 tonluk somon ihracatından 368 milyon 877 bin 760 dolarlık kazanç sağlandı. Türk somonu ihracatı, böylece geçen yılın aynı dönemine göre hem değer hem de miktarda yüzde 17 arttı. Bu dönemde Rusya, Belarus ve Vietnam, en fazla Türk somonu satılan ülkeler oldu.

Türkiye'den ocak-eylül döneminde Rusya'ya 288 milyon 463 bin 723, Belarus'a 60 milyon 72 bin 85, Vietnam'a da 17 milyon 777 bin 796 dolarlık somon satıldı.

Haberin Devamı

"Türk somonuna yurt dışından gelen talep her geçen yıl arttı"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, AA muhabirine, Türk somonu ihracatının 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre hem miktar hem de değer bakımından önemli oranda arttığını söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sektörün ihracat performansından memnun olduklarını belirten Kuzuoğlu, Türk somonuna yurt dışından gelen talebin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Haberin Devamı

Kuzuoğlu, başta Rusya, Belarus ve Vietnam olmak üzere mevcut pazarlarda ihracatın artırılması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, Türk somonunun daha fazla ülkeye ulaştırılması ve pazar çeşitliliğinin artırılmasının sektörün öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Yeni pazarlara yönelik tanıtım ve ticari çalışmaların önemine dikkati çeken Kuzuoğlu, özellikle Uzak Doğu ve diğer alternatif pazarlarda Türk somonunun bilinirliğini artırmaya yönelik girişimlerin devam ettiğini vurguladı.

Haberin Devamı

Kuzuoğlu, yıl sonu ihracat rakamlarının da olumlu seviyede gerçekleşmesini beklediklerine işaret ederek, "Türk somonu, artık uluslararası pazarlarda kendini kanıtlamış bir ürün haline geldi. Önümüzdeki süreçte hem mevcut pazarlardaki payımızı artırmayı hem de yeni ülkelere ulaşarak ihracatımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Maltepede 7 katlı binanın 3 katı çöktü Enkazda arama kurtarma çalışması
Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Enkazda arama kurtarma çalışması
Türkiyenin gücü karşısında çaresiz kaldılar İsrailin kapısını çaldılar: Acilen gönderin
Türkiye'nin gücü karşısında çaresiz kaldılar! İsrail'in kapısını çaldılar: 'Acilen gönderin'
Fenerbahçede Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali Devre arası kapıyı çalacaklar
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali! Devre arası kapıyı çalacaklar
Yatırımcılara kötü haber: Altında dip seviyesi
Yatırımcılara kötü haber: Altında dip seviyesi
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBölünmüş de bölünebilir mi?..
Melih Aşık
Melih AşıkYEMEN’E DOĞRU
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİsrail’in 7 Ekim faciası artarak sürüyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTikTok yayınlarıyla ayda 6 milyon lira
Eren Aka
Eren AkaBir şehri baştan kurmak
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYaşayan en pahalı sanatçının koleksiyonu satışta
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKoçi Bey Risaleleri
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKemer’de şampiyonluk heyecanı
İlgili Haberler
Ataşehir Belediyesi Meclisinde CHPli üyenin partisinden istifa ettiği duyuruldu
Ataşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li üyenin partisinden istifa ettiği duyuruldu
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü
AK Parti İstanbul’u dinlemeye Sultanbeyli’den başladı İstanbul Vizyonu Belgesi için ilk durak
AK Parti İstanbul’u dinlemeye Sultanbeyli’den başladı! 'İstanbul Vizyonu Belgesi' için ilk durak
Son dakika... Adalet Bakanlığından Özgür Özelin iddialarına yanıt: Mesnetsiz bir iftiradır
Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: Mesnetsiz bir iftiradır