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Türk ürünlerine dünyadan yoğun talep! Mikro ihracatta tarihi sıçrama: 10 yılda tam 15 kat büyüdü

07.06.2026 - 10:37 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Mikro İhracat#E-Ticaret

Türkiye'nin dünya pazarlarındaki yükselişini ortaya koyan yeni rapor dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre mikro ihracat hacmi son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyerek rekor seviyelere ulaştı. E-ticaret kanalları üzerinden yapılan satışlardaki artış, Türk üreticilerinin ve girişimcilerinin küresel pazarlardaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk ürünlerine dünyadan yoğun talep Mikro ihracatta tarihi sıçrama: 10 yılda tam 15 kat büyüdü

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin mikro ihracat hacminin, son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyerek üreticilerin, girişimcilerin ve e-ihracat ekosisteminin, küresel pazarlardaki etkinliğini önemli ölçüde artırdığını bildirdi. Bakanlıktan, "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025" raporuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

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MİKRO İHRACAT 10 YILDA 15 KAT BÜYÜDÜ

Sınır ötesi e-ticaret alanında, Türkiye'nin gelişimini kapsamlı veriler ve detaylı analizlerle ortaya koyan raporun, mikro ihracatın son yıllarda gösterdiği güçlü performansı gözler önüne serdiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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"Türkiye'nin mikro ihracat hacmi, son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyerek üreticilerimizin, girişimcilerimizin ve e-ihracat ekosistemimizin küresel pazarlardaki etkinliğini önemli ölçüde artırmıştır. Raporda, mikro ihracat kapsamında hangi ürünlerin hangi ülkelere gönderildiği, ülke bazlı tüketici tercihleri, ürünlerin birim satış değerleri, Türk satıcılarının güçlü olduğu sektörler ve gelişim potansiyeli taşıyan ürün gruplarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelere yer verilmiştir. Ayrıca, mikro ihracat sonrasında, iadeye konu edilen eşya türleri de detaylı şekilde analiz edilmiştir."

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Açıklamada, çalışmada pazaryeri ve pazaryeri dışı satışların dağılımı ile kara yolu, hava yolu, Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının, mikro ihracattaki kullanım oranlarının incelendiği de belirtildi.

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DİJİTAL TİCARETE UYUM VE REKABET GÜCÜ VURGUSU

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Rapor sonuçlarının, bazı pazarlarda daralma yaşanmasına rağmen belirli ülkelerde Türk ürünlerine yönelik talebin dikkati çekici şekilde arttığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel ölçekte sınır ötesi e-ticarette, korumacı politikaların güç kazandığı bir dönemde, ülkemizin paket hacmindeki yükseliş, firmalarımızın dijital ticarete uyum kabiliyetini ve uluslararası rekabet gücünü göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulaması sayesinde, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin, kadın girişimcilerimizin ve genç girişimcilerimizin dünya pazarlarına erişimi kolaylaşmakta, ülkemizin üretim gücü dijital ticaret kanalları aracılığıyla küresel ölçekte daha görünür hale gelmektedir."

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Açıklamada, Bakanlığın gelecek dönemde de e-ihracat ekosistemini güçlendirmeye, ticareti kolaylaştıran uygulamaları geliştirmeye ve girişimcilerin küresel pazarlardaki varlığını artırmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Öte yandan, "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025" raporuna, Bakanlığın resmi internet sitesinden erişilebiliyor.

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