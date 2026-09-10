Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürk ve Mısır ortaklığından doğan İHA'nın satışı başlıyor
HaberlerUzmanpara

Türk ve Mısır ortaklığından doğan İHA'nın satışı başlıyor

10.09.2026 - 09:51 | Son Güncellenme:

#Yerli Üretim#Uluslararası Pazar#Savunma Teknolojileri

HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI), ortak geliştirdikleri HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) satışı için anlaşmaya vardı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk ve Mısır ortaklığından doğan İHAnın satışı başlıyor

Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’da HAVELSAN ve AOI, insansız ve otonom sistemler alanındaki işbirliğini yeni bir aşamaya taşıdı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Anlaşma, iki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025’te imzalanan ve dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır’da ortak üretimini kapsayan stratejik işbirliği anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor.

HAMZA-1, HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası işbirliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. HAVELSAN’ın BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformlarıyla elde ettiği teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır’daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor.

Haberin Devamı

Bu kapsamda geliştirilen HAMZA-1, HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknolojik uzmanlığını AOI’nin Mısır’daki yerel üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. İşbirliği kapsamında geliştirilen ilk HAMZA-1 sistemi, Aralık 2025’te Kahire’de düzenlenen EDEX 2025’te tanıtılmıştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda imzalanan satış anlaşmasıyla HAMZA-1 programı, ortak üretim faaliyetlerinin ardından ticari bir aşamaya taşındı. Böylece HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki teknolojileri, AOI’nin yerel üretim altyapısıyla birleştirilerek uluslararası pazara yönelik somut bir ürüne dönüştürülmüş oldu.

Haberin Devamı

Anlaşma kapsamında farklı kullanıcılara HAMZA-1 teslimatlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

HAMZA-1 programı, Türkiye ve Mısır arasındaki gelişen savunma teknolojileri işbirliğinin yanı sıra HAVELSAN’ın uluslararası ortak üretim ve yerlileştirme yaklaşımını da ortaya koyuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Hayatlarımızla kumar oynuyorlar
Hayatlarımızla kumar oynuyorlar
Konut kredilerinde düşüş başladı
Konut kredilerinde düşüş başladı!
Türkiye tüm hesapları bozdu itirafı Kuşatma üçgeni
'Türkiye tüm hesapları bozdu' itirafı! Kuşatma üçgeni'
Hakem tepkisi Galatasarayı katletti
Hakem tepkisi! 'Galatasaray'ı katletti'
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginAnlaştık deseler de anlaşamıyorlar!..
Melih Aşık
Melih AşıkATİNA ÖVÜNÜYOR
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalEn akıllı Yunan: Varoufakis
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluVan’daki gösteri cezaevinde bitti
Eren Aka
Eren Aka“Uzak Şehir” ile Mardin’e yatırım yağıyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaThe Met’te Da Vinci şifresi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKrizler Çağında Devlet: Sorunların Değişen Mimarisi ve Yeni Yönetim Yaklaşımı İhtiyacı
İlgili Haberler
Bakan Gürlekten Gülistan Doku ve Kaşif Kozinoğlu soruşturmalarıyla ilgili açıklama
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku ve Kaşif Kozinoğlu soruşturmalarıyla ilgili açıklama
Borç alarak başladı 4 yıl sonra geldiği nokta şaşırttı: Alışılmışın dışında bir sektör
Borç alarak başladı! 4 yıl sonra geldiği nokta şaşırttı: Alışılmışın dışında bir sektör
Ankara’da düğün magandalarına operasyon 6 şüpheli gözaltında
Ankara’da düğün magandalarına operasyon! 6 şüpheli gözaltında
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi