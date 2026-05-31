Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürk zırhlısı HIZIR’a yeni görev
HaberlerUzmanpara

Türk zırhlısı HIZIR’a yeni görev

31.05.2026 - 11:32 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayii#HIZIR Zırhlı Araç#Katmerciler

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, yenilenen HIZIR 4x4 Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç ile ilk teslimatına imza attı.

Milli Savunma Bakanlığının gerçekleştirdiği alım kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil HIZIR araçlarının teslimatı tamamlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon HIZIR, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Araçların üzerlerindeki Türk savunma sanayisi ürünü sistemler, entegreli görev yapacak.

Merkez Bankası temmuz zammı için ipucu verdi: İşte memur maaşlarında yeni tablo
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMerkez Bankası temmuz zammı için ipucu verdi: İşte memur maaşlarında yeni tabloHaberi Görüntüle

Türk zırhlısı HIZIR’a yeni görev

400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil HIZIR, yüzde 70 dik meyil tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyeti ve kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle dikkati çekiyor.

Katmerciler, proje kapsamında kalan teslimatların yıl sonuna kadar tamamlanacağını, araçların üretim faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

" HIZIR platformuna yönelik yurt dışı talepler artarak devam ediyor"

Haberin Devamı

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern operasyonel ihtiyaçlarına yanıt veren yeni nesil HIZIR araçlarının ilk teslimatını gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Türk zırhlısı HIZIR’a yeni görev

Katmerci, NATO standartlarında, en zorlu coğrafi ve iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde yeniledikleri HIZIR 4x4'ün, üstün mayın ve balistik koruma seviyesiyle Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacağını vurguladı.

Haberin Devamı

Yerli ekosistem tarafından geliştirilen alt sistemlerin entegre edildiği bu yeni versiyonun, mühendislik kabiliyetlerinin ulaştığı noktayı da gözler önüne serdiğine işaret eden Furkan Katmerci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz teslimatlarımızla ordumuzun emrinde olmaya devam ederken bu başarıyı uluslararası pazarlara taşıyarak ülkemizin ihracat hedeflerine de katkı sunmayı sürdüreceğiz. HIZIR platformuna yönelik yurt dışı talepler artarak devam ediyor. Özellikle dost ve müttefik ülkelerden gelen yoğun ilgi yeni işbirliği fırsatlarını beraberinde getiriyor. İhracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında yıl içerisinde yeni uluslararası kontratlar imzalamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda farklı coğrafyalarda görüşme ve değerlendirme süreçlerimiz sürüyor."​​​​​​​

EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyada bir ilk 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Aziz Yıldırım resmen duyurdu: 2 santrfor ile prensipte anlaştık
Aziz Yıldırım resmen duyurdu: 2 santrfor ile prensipte anlaştık
Milyoner lise Türkiye bu okulu konuşuyor... Bir yılda dudak uçuklatan ciro
'Milyoner' lise! Türkiye bu okulu konuşuyor... Bir yılda dudak uçuklatan ciro
8 milyar dolarlık hata
'8 milyar dolarlık hata'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirUtancın ABC’si...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBayram sonrası
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHande Erçel ve Tarkan farkı!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutMerz’e parti içi darbe hazırlığı
Mehmet Tez
Mehmet TezUmutla tükenmişlik arasında
Dilara Koçak
Dilara KoçakBayram sonrası detoks zamanı
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertunaİnsanı korumak mı? Yönetmek mi?
Belma Akçura
Belma AkçuraÇin: Devrimden dijital itaate
Zeynep İşman
Zeynep İşmanSon düzlükte ihtiyaç dengeli ev atmosferi
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanBayramdan geriye ne kaldı?
İlgili Haberler
1i bebek 8 kişi can verdi İşte facianın ilk dakikaları
1'i bebek 8 kişi can verdi! İşte facianın ilk dakikaları
Polisi ezmeye çalıştığı iddia edildi 557 bin lira ceza ve tutuklama
Polisi ezmeye çalıştığı iddia edildi! 557 bin lira ceza ve tutuklama
İstanbullular tatilin son gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu
İstanbullular tatilin son gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu
Bir babanın gururlu duruşu: Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum
Bir babanın gururlu duruşu: Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum