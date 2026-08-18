TURKA’dan orman yangınlarıyla mücadeleye yeni destek projesi

TURKA, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 2027 yılından itibaren Türkiye genelinde hizmet verecek araç muayene istasyonlarının orman yangınlarıyla mücadelede destek kapasitesi olarak değerlendirilmesine yönelik yeni bir proje başlatıyor.

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Türkiye’nin araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini üstlenen MOI Ortak Girişim Grubu bünyesinde faaliyet gösterecek TURKA, 15 Ağustos 2027 itibarıyla 81 ilde toplam 249 sabit araç muayene istasyonuyla hizmet vermeye başlayacak. Sabit istasyonlara mobil istasyonların da eklenmesi planlanıyor.

Proje kapsamında, ilgili kamu kurumlarıyla yapılacak koordinasyon doğrultusunda TURKA istasyonlarının uygun yeni nesil yangın söndürme ekipmanlarıyla donatılması ve istasyonlarda görev yapan personelin orman yangınlarına ilk müdahale konusunda eğitim alması hedefleniyor.

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249 İSTASYON, 249 HAZIR NOKTA

Projenin temel amacı, Türkiye genelinde geniş bir coğrafi alana yayılan TURKA istasyonlarının yalnızca araç muayene hizmeti sunan noktalar olarak değil, aynı zamanda ihtiyaç halinde orman yangınlarıyla mücadeleye destek verebilecek hazırlık noktaları olarak değerlendirilmesi.

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Bu kapsamda istasyonlarda görev yapacak personelin profesyonel itfaiye veya Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yerine geçmesi değil, profesyonel ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar doğru ekipman ve eğitimle ilk müdahaleye destek olabilecek bir kapasite oluşturulması planlanıyor. Projenin, özellikle orman yangınlarında kritik öneme sahip olan erken müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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BAKANLIKLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Projenin hayata geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile temas kuruldu. İlgili kurumların koordinasyon ve değerlendirmeleri doğrultusunda, TURKA istasyonlarının yangınla mücadele kapasitesine katkı sunacak şekilde yapılandırılması planlanıyor.

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Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele stratejisinde erken uyarı ve hızlı müdahale önemli bir yer tutarken, yangının başladığı noktaya en kısa sürede ulaşabilecek kara unsurlarının yaygınlaştırılması mücadelede kritik rol oynuyor.

TURKA’nın 81 ilde oluşturacağı 249 sabit istasyon ve bunlara eklenecek mobil istasyonların, bu anlayış doğrultusunda Türkiye’nin farklı bölgelerinde hazır tutulabilecek ilave bir ilk müdahale kapasitesi oluşturması amaçlanıyor.

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“DOĞAYA BIRAKILACAK EN DEĞERLİ MİRAS, YANGINI ÖNLEMEK”

Met-Gün Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş, projenin yalnızca geleneksel bir sosyal sorumluluk çalışması olmadığını belirterek, şirketlerin sahip olduğu altyapı, teknoloji ve insan kaynağını doğanın korunması için değerlendirmesinin önemine dikkat çekiyor.

Güneş, TURKA’nın Türkiye geneline yayılacak istasyon ağının yangınlarla mücadelede değerlendirilmesinin, yangın sonrasında fidan dikmek kadar yangının çıkmasını veya büyümesini önlemeye yönelik hazırlığın da önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Projenin temel yaklaşımı; yangın sonrasında oluşan zararı gidermek yerine, yangınla mücadeleye yangın çıkmadan önce hazırlanmak olarak öne çıkıyor.

İŞ DÜNYASINDAN DOĞAYA KALICI KATKI

TURKA tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje, özel sektörün sahip olduğu fiziksel altyapı ve insan kaynağının kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çevrenin korunmasına yönelik kullanılmasına örnek oluşturmayı hedefliyor.

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Türkiye’nin farklı noktalarında konumlanacak istasyonların, kamu kurumlarının operasyonel yapısıyla uyumlu şekilde değerlendirilmesi halinde, orman yangınlarına karşı ülke genelinde yaygın bir destek ağı oluşturabileceği öngörülüyor.

TURKA’nın yeni dönemde 81 ilde 249 sabit istasyon ve mobil istasyonlarla oluşturacağı ağın, araç muayene hizmetlerinin yanı sıra doğanın korunmasına yönelik toplumsal fayda üreten bir yapıya da dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Proje, gerekli kamu koordinasyonlarının tamamlanmasının ardından istasyonların yangınla mücadelede kullanılabilecek ekipman ve eğitim kapasitesinin oluşturulmasıyla hayata geçirilecek.