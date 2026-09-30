Turkcell Genel Müdürü Koç, TEKNOFEST Güneydoğu'da değerlendirmelerde bulundu

Turkcell, 4 Ekim'e kadar devam edecek TEKNOFEST Güneydoğu’da, dijital geleceği şekillendiren teknolojilerini ve uygulamalarını sergiliyor. 5G ve yapay zeka başta olmak üzere yeni nesil teknolojilerin tanıtıldığı Turkcell standının, festival boyunca özellikle genç ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olması bekleniyor.



Turkcell’in, TEKNOFEST 2026 kapsamında T3 Vakfı işbirliğiyle düzenlediği 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması da gençlerin yeni nesil iletişim ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak gerçek hayatta kullanılabilecek çözümler geliştirmesine imkan sağlayacak.



Türkiye, Azerbaycan ve KKTC başta olmak üzere 11 ülkeden ve 150’yi aşkın üniversiteden 745 takımın başvurduğu yarışmada, ön elemeleri geçen 163 takım arasından 20 takım finale kaldı.



İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen finalde takımlar, 5G ve yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak yol güvenliğini artırmaya yönelik çözümlerini sahada test etti.



Final etabında "En İyi Uygulama Mimarisi", "En İyi Sunum" ve "Turkcell Özel Ödülü" kategorilerindeki prestij ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada ilk üç sırayı alan takımların ödülleri ise TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında takdim edilecek.

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"Bu ekosistemin parçası olmaktan ve bilgi birikimimizi gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"



Etkinlik kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ali Taha Koç, gençlerle buluştuklarını ve çok heyecanlı olduklarını belirterek, Turkcell'in 2018 yılında başlayan TEKNOFEST'in ilk günlerinden itibaren teknoloji altyapısını sağlayan şirket olduğunu dile getirdi.

Etkinlik alanındaki bütün altyapıları sağladıklarını aktaran Koç, "TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiyi yalnızca takip etmekle kalmayıp bizzat geliştirdiği çok güçlü bir buluşma noktası. Bu ekosistemin parçası olmaktan ve her zaman olduğu gibi bilgi birikimimizi gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

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"Gençleri desteklemeyi ve teknolojiyi üreten Türkiye hedefine katkı sunmayı sürdüreceğiz"

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Turkcell Genel Müdürü Koç, Şanlıurfa’da 5G’den yapay zekaya uzanan en yeni teknolojileri sergilerken gençlerin Turkcell standına gösterdiği ilginin kendilerini heyecanlandırdığını aktararak, "TEKNOFEST’teki en önemli özellik; artık herkese bir öz güven katıyoruz." diye konuştu.



Gençlerin herhangi bir problemi karşılarına aldıkları zaman ona çözüm üretebildiklerini ve bu çözümü bir ürüne, bir teknolojiye, projeye dönüştürebildiklerini gördüklerini kaydeden Koç, "Bu, gelecekteki TEKNOFEST nesliyle beraber Türkiye’nin teknoloji atılımını, teknolojideki ilerlemesini sağlayacak bir tohum diyebiliriz esasında. Biz de Türkiye’nin Turkcell’i olarak bu tohuma biraz su dökebiliyorsak, bu tohumu biraz yeşertebiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.



T3 Vakfı işbirliğiyle düzenledikleri 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması'nın da bu yaklaşımlarının güçlü bir yansıması olduğuna işaret eden Koç, "Gençlerimizin ortaya koyduğu her çözüm, yerli teknoloji ekosistemimizi daha da güçlendiriyor. Gençleri desteklemeyi ve teknolojiyi üreten Türkiye hedefine katkı sunmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.