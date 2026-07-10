Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara"Türkiye 100" programının 10'uncu dönem başvuruları başladı
HaberlerUzmanpara

"Türkiye 100" programının 10'uncu dönem başvuruları başladı

10.07.2026 - 11:13 | Son Güncellenme:

#Türkiye 100#TOBB#TEPAV

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlendiği "Türkiye 100" programının 10'uncu dönemi için başvurular başladı.

Türkiye 100 programının 10uncu dönem başvuruları başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre "Türkiye 100" programı, Birlik öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştiriliyor. En hızlı büyüyen firmaların belirleneceği programın 10'uncu dönemi için başvurular, 14 Ağustos'a kadar "http://turkiye100.tobb.org.tr" adresinden yapılabilecek. Programda ilk 100'e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken birçok platformda tanıtım imkanı sağlanacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Kuruluşu 31 Aralık 2022 ve öncesi olan, 2023 yılında en az 2 milyon lira ve 2025'te en az 5 milyon lira satış gelirine sahip, 2023-2025 döneminde satış gelirlerinde her yıl büyüme kaydeden ve anılan dönem için en az yüzde 10 artış kaydeden, 2025 itibarıyla en az 10 çalışana sahip şirketler başvuru gerçekleştirebilecek. Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de olması gerekiyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
DOA sisteminde yeni aşama! İşletmelere ekim sonuna kadar süre verildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDOA sisteminde yeni aşama! İşletmelere ekim sonuna kadar süre verildiHaberi Görüntüle

Kamu ortaklığı ve/veya halka açık şirketlerin, yurt dışı merkezli bir firmanın Türkiye şubesinin, hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir kuruluşa ya da bir kamu şirketine ait şirketlerin, kar amacı gütmeyen şirketlerin, franchise işletmelerinin, otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri, elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmayacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmazken bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilecek. Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler de başvuruda bulunabilecek.

Haberin Devamı

"ZENGİNLEŞMENİN YOLU GİRİŞİMCİLİKTEN GEÇİYOR"

Haberin Devamı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketleri, programa başvuru yapmaya davet ederek, Türkiye 100 programı ile girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerin hem Türkiye'de hem de dünyada önünü açtıklarını bildirdi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Zenginleşmenin yolu girişimcilikten geçiyor. Türkiye 100 programlarıyla her yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Başarılı şirketlerimizin görünürlüklerini artırarak yeni yatırımcılara, müşterilere ve tedarikçilere erişimini kolaylaştırmak ve bu sayede büyüme süreçlerine katkı sunmak istiyoruz. Türkiye 100 girişimcilerinin başarı öykülerinin, iş hayatına yeni gireceklere örnek olmasını umut ediyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR
KAAN motoru için ABDde kritik eşik aşıldı
KAAN motoru için ABD'de kritik eşik aşıldı
LGSde şampiyonlar belli oldu 452 öğrenci 500 tam puan aldı
LGS'de şampiyonlar belli oldu! 452 öğrenci 500 tam puan aldı
Utandıran rica: Rezil olmayalım dedi, Türkiyeye haber oldu
Utandıran rica: 'Rezil olmayalım' dedi, Türkiye'ye haber oldu
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini tamamladı Kazanacağı rakam ve şampiyonluk bonusu
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini tamamladı! Kazanacağı rakam ve şampiyonluk bonusu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirNATO’nun geleceği sallantıda mı?
Abbas Güçlü
Abbas Güçlü4+4+4’e devam mı? Beklentiler ne yönde?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinKaçak Saray’daki NATO Zirvesi
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşBir ANKARA hikâyesi
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAvrupa Ankara’da ‘kendine geldi’
Mehmet Tez
Mehmet TezKuşak farkı ve konser alışkanlıkları
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)MUCİZE
Atilay Kandemir
Atilay KandemirHer şey ‘Deniz Temiz’ için
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Durandan Avrupa Parlamentosu kararına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan Avrupa Parlamentosu kararına tepki
Ayasofyanın yeniden cami statüsüne kavuşmasının üzerinden 6 yıl geçti
Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşmasının üzerinden 6 yıl geçti
Eşi öldü, hayatı değişti: 7 üniversite bitirdi, sıradaki hedefi şaşırttı
Eşi öldü, hayatı değişti: 7 üniversite bitirdi, sıradaki hedefi şaşırttı
Ayasofyanın yeniden ibadete açılışının 6. yılına özel paylaşım
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılına özel paylaşım