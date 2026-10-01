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UzmanparaTürkiye 5 yılda 11,3 milyon yeni internet abonesine ulaştı
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Türkiye 5 yılda 11,3 milyon yeni internet abonesine ulaştı

01.10.2026 - 11:23 | Son Güncellenme:

#İnternet Aboneleri#Mobil Aboneler#Sabit İnternet

Türkiye'deki mobil ve sabit abonelerin toplamını içeren geniş bant internet abone sayısı, 5 yılda 11,3 milyon artarak bu yılın ikinci çeyreğinde ilk defa 100 milyonu aştı.

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Türkiye 5 yılda 11,3 milyon yeni internet abonesine ulaştı

Artan teknolojik ürünler ve internetin birçok alanda kullanımıyla birlikte Türkiye'deki geniş bant internet abone sayısı her yıl büyüme kaydediyor.

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İnternetin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı 2008 yılında ülke genelinde sadece 6 milyon sabit internet abonesi varken, bu sayı 2022'nin ikinci çeyreğinde 71 milyonu mobil, 18,5 milyonu sabit olmak üzere 89,5 milyona çıktı.

Toplam geniş bant internet abone sayısı 2023'ün aynı döneminde 93,1 milyona, 2024'te 95,5 milyona, 2025'te 97,4 milyona ulaştı.

Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla ülkedeki geniş bant internet abone sayısı önemli bir eşiği geçti. Yaklaşık 79,7 milyonu mobil, 21,2 milyonu sabit olmak üzere 100,8 milyona ulaşan internet abone sayısı, ilk defa 100 milyon seviyesini aşmış oldu.

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Türkiye'deki geniş bant internet abone sayısı son 5 yılda da 11,3 milyon artış gösterdi.

5 milyondan fazla yeni fiber internet abonesi

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Ülkedeki fiber internet abone sayısı da aynı dönemlerde ciddi ölçüde artış gösterdi. Fiber abone sayısı, 2022'nin ikinci çeyreğinde 5 milyon 205 bin 441 iken, 2023'ün aynı döneminde 6 milyon 300 bin 28'e, 2024'te 7 milyon 335 bin 127'ye ulaştı.

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Fiber internet abone sayısı 2025'in ikinci çeyreğinde 8 milyon 770 bin 569'u bulurken, bu yıl itibarıyla 10 milyon barajını aştı ve yılın ikinci çeyreğinde 10 milyon 698 bin 289 olarak hesaplandı. Böylece, son 5 yılda fiber internet abone sayısı 5,4 milyondan fazla artış gösterdi.

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