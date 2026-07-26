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Türkiye 60 milyon doları aşkın domates ihracatı gerçekleştirdi

26.07.2026 - 11:25 | Son Güncellenme:

#Domates İhracatı#Türkiye Ekonomisi#Kuru Domates

Türkiye, 2026 yılının ocak-haziran döneminde 91 ülkeye gerçekleştirdiği 18 bin 301 tonluk kurutulmuş domates ihracatından 60 milyon 989 bin dolar gelir sağladı.

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Türkiye 60 milyon doları aşkın domates ihracatı gerçekleştirdi

Yıllık 14 milyon tonu aşan domates üretimiyle Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın üçüncü büyük üreticisi olan Türkiye'de yetiştirilen domatesler, taze tüketimin yanı sıra salça, sos ve kurutmalık olarak değerlendirilerek katma değere dönüştürülüyor. Üretimin çoğunluğunun Antalya, Mersin ve İzmir'de yapıldığı domateste katma değerli ürün olarak ilk sıralarda kurutulmuş domates yer alıyor. Birçok ilde hasat edilen domateslerin ihracat yolculuğu, temmuz ayında kavurucu güneş altında başlayan zorlu bir üretim süreciyle başlıyor.

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Tarlalardan kamyon ve traktörlerle kurutma alanlarına taşınan domatesler, işçiler tarafından tek tek ikiye bölünüyor. Müşteri talebine göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık bir hafta güneş altında bekletildikten sonra işleme tesislerinde temizlenip paketleniyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde hazırlanan kurutulmuş domatesler, başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok pazarda makarna, pizza, salata ve hamburger gibi ürünlerde kullanılmak üzere sofralara ulaşıyor.

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TÜRKİYE'NİN KURUTULMUŞ DOMATESİ 91 ÜLKENİN SOFRASINDA

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AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, ocak-haziran döneminde 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç etti. Bu ihracattan 60 milyon 989 bin dolar gelir sağlandı. Dönemde en fazla ihracat 16 milyon 53 bin dolarla ABD'ye yapılırken bu ülkeyi 8 milyon 864 bin dolarla İtalya ve 5 milyon 344 bin dolarla İngiltere takip etti.

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Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine, ilçenin kuru domates üretimine öncülük ettiğini, bu yıl ürün bolluğu yaşandığını söyledi. Kurutulmuş domatesin önemli gelir sağladığına işaret eden Olgun, şunları kaydetti:

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"İhracatını yaptığımız kurutulmuş domates İtalya'da pizzada, soslarda ve makarnada kullanıyorlar. İtalya'nın makarnası meşhurdur. Makarnanın içinde Türkiye'den giden kuru domatesler var. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da kurutulmuş domates tüketim artmaya başladı. Buralarda da hamburgerde kullanılıyor. Yılın ilk yarısında 60 milyon dolar seviyesinde bir ihracatımız söz konusu. Yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz var."

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15 KİLOGRAM YAŞ DOMATESTEN 1 KİLOGRAM KURUTULMUŞ DOMATES ALINIYOR

İzmir'deki kuru domates üreticisi ve ihracatçısı Kemal Saygıner ise sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları mesainin yoğun emek ve kavurucu sıcak altında sürdüğünü anlattı.

Kurutulmuş domatesi ihraç edecekleri ülkelere göre hazırlandıklarını aktaran Saygıner, "Çok büyük bir emek, çok büyük bir gayret var. Sonrasında gideceği ülkelere, bölgelere göre burada kurutmalarını yapıp fabrikamıza gönderiyoruz. Ürünlerin kalitelerine göre bölümlere ayrılıp soğuk hava depolarımıza koyarak gelecek olan siparişlerimiz için bekletiyoruz. 15 kilo yaş domatesten ortalama 1 kilogram kuru domates çıkıyor." ifadelerini kullandı.

 

 

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