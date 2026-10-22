Türkiye, COP31 ile enerji ve iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31, Türkiye'nin diplomatik kapasitesini, enerji dönüşümündeki konumunu ve iklim politikalarını uluslararası gündeme taşıması açısından önem taşıyor.

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Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı konferansta Avustralya müzakerelere başkanlık edecek, Türkiye ise COP31 Başkanlığını üstlenerek Eylem Gündemi'ni yönetecek.

Türkiye'nin COP31 yaklaşımı, diyalog, uzlaşı ve eylem ilkeleri çerçevesinde mevcut iklim taahhütlerinin uygulanabilir ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesine dayanıyor.

Bu kapsamda elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli şehirler ve iklim finansmanı öncelikli başlıklar arasında bulunuyor.

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COP31 Başkanlığı, küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını, binalarda enerji yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılmasını ve küresel atık artışının yarıya indirilmesini hedefleyen girişimler açıkladı.

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İklim taahhütlerinin finansmana erişebilen, yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesi de gündemin temel unsurları arasında yer alıyor.

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YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ İŞBİRLİKLERİNİ DESTEKLİYOR

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisindeki potansiyeli, COP31 kapsamında geliştirebileceği işbirliklerinin temel dayanaklarından birini oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kurulumlarının artırılması, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılması, Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncelikli alanlar arasında bulunuyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 için yenilenebilir enerji kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarma hedefi bulunduğunu açıklarken, 2040'a yönelik daha iddialı hedefler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

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Bu çerçevede COP31'in, Türkiye'nin temiz enerji yatırımlarını uluslararası finansman, teknoloji transferi ve ortaklıklarla desteklemesi açısından fırsat oluşturması bekleniyor.

COĞRAFİ KONUM BÖLGESEL ENERJİ İŞBİRLİKLERİNE İMKAN SAĞLIYOR

Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın kesişiminde bulunan Türkiye, enerji kaynakları ile tüketim pazarları arasında bağlantı kurabilen konumuyla iklim diplomasisinde işbirliği imkanlarına sahip bulunuyor.

Uluslararası ticaret ve enerji güzergahları üzerindeki konumu, Türkiye'nin elektrik bağlantıları, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği ve düşük karbonlu sanayi alanlarında farklı bölgelerle ortaklıklar geliştirmesine imkan sağlıyor.

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Bu potansiyelin iklim hedefleriyle daha güçlü biçimde ilişkilendirilmesi için yenilenebilir kaynakların enerji sistemindeki payının artırılması, elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve enerji altyapısının dönüşümünün hızlandırılması önem taşıyor.

ULUSLARARASI ORTAKLIKLAR VE YEŞİL SANAYİ ÖNE ÇIKIYOR

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin rüzgar türbini ve güneş paneli başta olmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretim kapasitesini geliştirmesinin yeşil sanayileşme ile enerji ve iklim diplomasisi açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Yerli üretim kapasitesinin artırılmasının yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyeceğini belirten Dilek, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan konumunun bölgesel tedarik zincirlerinde daha fazla rol üstlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

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Dilek, bu gelişmelerin Türkiye'nin küresel temiz enerji pazarındaki rekabetçiliğini artıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin bu süreçteki diplomatik başarısı, yalnızca ülkeler arasında diyalog kurulmasıyla değil, Antalya’da ortaya konulacak hedeflerin somut işbirliklerine ve uygulanabilir projelere dönüşmesiyle ölçülecektir. Türkiye’nin bu potansiyeli kalıcı bir kazanıma dönüştürmesi için ulusal iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi, temiz enerji yatırımlarının hızlandırılması ve iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Yerli üretimin ve teknolojik yetkinliğin artırılması, çevresel etkilerin azaltılması ve uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesiyle Türkiye, COP31 sürecinde yalnızca diplomatik bir aktör değil, küresel yeşil dönüşüme katkı sunan bir üretim ve teknoloji merkezi olma potansiyelini de ortaya koyabilir."

COP31'İN LOGOSUNDA TÜRK BAYRAĞININ KIRMIZISI VE ANADOLU'NUN İZLERİ BULUŞTU

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, COP31 için tasarlanan logonun merkezinde, insanlığın ortak evi olan dünyayı temsil eden yuvarlak form bulunuyor.

İklim krizinin sınır tanımayan doğasına dikkati çeken bu form, çözümün de ancak küresel sorumluluk ve ortak hareketle mümkün olabileceğini simgeliyor.

Logoda kullanılan geleneksel ebru sanatı, doğa ile insan arasındaki hassas dengeyi yansıtıyor. Suyun üzerinde şekillenen ve birbirine dokunarak uyum içinde var olan desenler, ekosistemdeki karşılıklı etkileşime işaret ediyor.

Anadolu'nun binlerce yıllık sanat ve üretim kültüründen izler taşıyan logodaki çini dokunuşları ise toprağın ustalıkla işlenmesiyle ortaya çıkan geleneksel sanat anlayışını, insan emeği ile doğa arasındaki yaratıcı ilişkiyi temsil ediyor.

LALE MOTİFİ YENİDEN DOĞUŞU SİMGELİYOR

Logonun merkezinde yer alan lale motifi, Anadolu ve Osmanlı estetiğinin simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yeniden doğuşun, umudun ve baharın habercisi olarak kullanılan lale, iklim mücadelesinin aynı zamanda bir yenilenme ve yeniden doğuş çağrısı olduğunu vurguluyor.

Logoda kullanılan renkler de iklim değişikliğiyle mücadele ve Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin mesajlar taşıyor. Logodaki mavi renk, gezegenin yaşam kaynağı olan suyu, yeşil renk sürdürülebilir geleceği ve doğanın devamlılığını, kırmızı renk ise ev sahibi ülke Türkiye'nin bayrağınından geliyor.

​​​​​​​Doğa, kültür ve küresel sorumluluk kavramlarını bir araya getiren logo, COP31'in yalnızca uluslararası bir iklim konferansı değil, aynı zamanda ortak geleceğe yönelik dayanışma çağrısı olduğu mesajını veriyor.