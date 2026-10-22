Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye, COP31 ile enerji ve iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor
HaberlerUzmanpara

Türkiye, COP31 ile enerji ve iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor

22.10.2026 - 11:39 | Son Güncellenme:

#COP31#İklim Değişikliği#Enerji Diplomasi

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31), ev sahipliği hazırlıkları kapsamında enerji ve iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmeyi, küresel iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürülmesine katkı sağlamayı ve yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini uluslararası işbirliklerine taşımayı hedefliyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye, COP31 ile enerji ve iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31, Türkiye'nin diplomatik kapasitesini, enerji dönüşümündeki konumunu ve iklim politikalarını uluslararası gündeme taşıması açısından önem taşıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı konferansta Avustralya müzakerelere başkanlık edecek, Türkiye ise COP31 Başkanlığını üstlenerek Eylem Gündemi'ni yönetecek.

Türkiye'nin COP31 yaklaşımı, diyalog, uzlaşı ve eylem ilkeleri çerçevesinde mevcut iklim taahhütlerinin uygulanabilir ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesine dayanıyor.

Bu kapsamda elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli şehirler ve iklim finansmanı öncelikli başlıklar arasında bulunuyor.

Haberin Devamı

COP31 Başkanlığı, küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını, binalarda enerji yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılmasını ve küresel atık artışının yarıya indirilmesini hedefleyen girişimler açıkladı.

Haberin Devamı

İklim taahhütlerinin finansmana erişebilen, yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesi de gündemin temel unsurları arasında yer alıyor.

Haberin Devamı
Ev sahibi dava açtı: Kirayı geç ödemenin bedeli ağır oldu!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREv sahibi dava açtı: Kirayı geç ödemenin bedeli ağır oldu!Haberi Görüntüle

YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ İŞBİRLİKLERİNİ DESTEKLİYOR

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisindeki potansiyeli, COP31 kapsamında geliştirebileceği işbirliklerinin temel dayanaklarından birini oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kurulumlarının artırılması, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılması, Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncelikli alanlar arasında bulunuyor.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 için yenilenebilir enerji kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarma hedefi bulunduğunu açıklarken, 2040'a yönelik daha iddialı hedefler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Haberin Devamı

Bu çerçevede COP31'in, Türkiye'nin temiz enerji yatırımlarını uluslararası finansman, teknoloji transferi ve ortaklıklarla desteklemesi açısından fırsat oluşturması bekleniyor.

COĞRAFİ KONUM BÖLGESEL ENERJİ İŞBİRLİKLERİNE İMKAN SAĞLIYOR

Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın kesişiminde bulunan Türkiye, enerji kaynakları ile tüketim pazarları arasında bağlantı kurabilen konumuyla iklim diplomasisinde işbirliği imkanlarına sahip bulunuyor.

Uluslararası ticaret ve enerji güzergahları üzerindeki konumu, Türkiye'nin elektrik bağlantıları, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği ve düşük karbonlu sanayi alanlarında farklı bölgelerle ortaklıklar geliştirmesine imkan sağlıyor.

Haberin Devamı

Bu potansiyelin iklim hedefleriyle daha güçlü biçimde ilişkilendirilmesi için yenilenebilir kaynakların enerji sistemindeki payının artırılması, elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve enerji altyapısının dönüşümünün hızlandırılması önem taşıyor.

ULUSLARARASI ORTAKLIKLAR VE YEŞİL SANAYİ ÖNE ÇIKIYOR

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin rüzgar türbini ve güneş paneli başta olmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretim kapasitesini geliştirmesinin yeşil sanayileşme ile enerji ve iklim diplomasisi açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Yerli üretim kapasitesinin artırılmasının yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyeceğini belirten Dilek, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan konumunun bölgesel tedarik zincirlerinde daha fazla rol üstlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Haberin Devamı

Dilek, bu gelişmelerin Türkiye'nin küresel temiz enerji pazarındaki rekabetçiliğini artıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin bu süreçteki diplomatik başarısı, yalnızca ülkeler arasında diyalog kurulmasıyla değil, Antalya’da ortaya konulacak hedeflerin somut işbirliklerine ve uygulanabilir projelere dönüşmesiyle ölçülecektir. Türkiye’nin bu potansiyeli kalıcı bir kazanıma dönüştürmesi için ulusal iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi, temiz enerji yatırımlarının hızlandırılması ve iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Yerli üretimin ve teknolojik yetkinliğin artırılması, çevresel etkilerin azaltılması ve uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesiyle Türkiye, COP31 sürecinde yalnızca diplomatik bir aktör değil, küresel yeşil dönüşüme katkı sunan bir üretim ve teknoloji merkezi olma potansiyelini de ortaya koyabilir."

Kasap reyonunda et yiyen kedi! Zincir markete hijyen cezası
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKasap reyonunda et yiyen kedi! Zincir markete hijyen cezasıHaberi Görüntüle

COP31'İN LOGOSUNDA TÜRK BAYRAĞININ KIRMIZISI VE ANADOLU'NUN İZLERİ BULUŞTU

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, COP31 için tasarlanan logonun merkezinde, insanlığın ortak evi olan dünyayı temsil eden yuvarlak form bulunuyor.

İklim krizinin sınır tanımayan doğasına dikkati çeken bu form, çözümün de ancak küresel sorumluluk ve ortak hareketle mümkün olabileceğini simgeliyor.

Logoda kullanılan geleneksel ebru sanatı, doğa ile insan arasındaki hassas dengeyi yansıtıyor. Suyun üzerinde şekillenen ve birbirine dokunarak uyum içinde var olan desenler, ekosistemdeki karşılıklı etkileşime işaret ediyor.

Anadolu'nun binlerce yıllık sanat ve üretim kültüründen izler taşıyan logodaki çini dokunuşları ise toprağın ustalıkla işlenmesiyle ortaya çıkan geleneksel sanat anlayışını, insan emeği ile doğa arasındaki yaratıcı ilişkiyi temsil ediyor.

TOKİ’den 61 ilde arsa satışı! 400 bin liradan başlıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTOKİ’den 61 ilde arsa satışı! 400 bin liradan başlıyorHaberi Görüntüle

LALE MOTİFİ YENİDEN DOĞUŞU SİMGELİYOR

Logonun merkezinde yer alan lale motifi, Anadolu ve Osmanlı estetiğinin simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yeniden doğuşun, umudun ve baharın habercisi olarak kullanılan lale, iklim mücadelesinin aynı zamanda bir yenilenme ve yeniden doğuş çağrısı olduğunu vurguluyor.

Logoda kullanılan renkler de iklim değişikliğiyle mücadele ve Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin mesajlar taşıyor. Logodaki mavi renk, gezegenin yaşam kaynağı olan suyu, yeşil renk sürdürülebilir geleceği ve doğanın devamlılığını, kırmızı renk ise ev sahibi ülke Türkiye'nin bayrağınından geliyor.

​​​​​​​Doğa, kültür ve küresel sorumluluk kavramlarını bir araya getiren logo, COP31'in yalnızca uluslararası bir iklim konferansı değil, aynı zamanda ortak geleceğe yönelik dayanışma çağrısı olduğu mesajını veriyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
PHP açığı dünyayı alarma geçirdi Banka hesapları, sosyal medya, e-devlet ve diğer dijital hizmetler için hangi önlemler alınmalı
PHP açığı dünyayı alarma geçirdi! Banka hesapları, sosyal medya, e-devlet ve diğer dijital hizmetler için hangi önlemler alınmalı?
A Milli Takımda Sergen Yalçın imzayı attı Berke Özer gelmek için can atıyor
A Milli Takım'da Sergen Yalçın imzayı attı! 'Berke Özer gelmek için can atıyor'
Jülide Kural sessizliğini bozdu Kadir İnanır’ın miras tartışmaları sonrası ilk açıklama
Jülide Kural sessizliğini bozdu! Kadir İnanır’ın miras tartışmaları sonrası ilk açıklama
İstanbulun göbeğinde korkunç cinayet Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip tak diye vurdu
İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip 'tak' diye vurdu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMOSSAD ve IDF’nin önleyici saldırı tezgahı...
Melih Aşık
Melih AşıkHASTANE GÜNLERİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAvrupa neden Rusya düşmanı oluverdi?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluÜnlü çiftin kızları dert ortağı çıktı
Eren Aka
Eren AkaHerkesin gündemi COP31
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaÇEV’den Lang Lang sürprizi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİslam Düşünce Tarihinde Ahlâk Kitaplarının Çerçevesi ve İbn Miskeveyh’in Tehzîbu'l-Ahlâk’ı
İlgili Haberler
6 yaşındaki Elanın ölümünde karar çıktı Baba isyan etti: Kızımın mezarına gitmeye utanıyorum
6 yaşındaki Ela'nın ölümünde karar çıktı! Baba isyan etti: Kızımın mezarına gitmeye utanıyorum
İstanbulun göbeğinde korkunç cinayet Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip tak diye vurdu
İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Her şeyi gördüler: Arabanın camından girip 'tak' diye vurdu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carneyi resmi törenle karşıladı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i resmi törenle karşıladı
FETÖnün futbolda şike kumpası soruşturması Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
FETÖ'nün "futbolda şike kumpası" soruşturması! Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis istemi