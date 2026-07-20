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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

20.07.2026 - 11:02 | Son Güncellenme:

#TCMB Piyasa Anketi#Tüketici Fiyat Endeksi#Dolar/TL Beklentisi

TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,21'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,95'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,83'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,14'ten yüzde 29,21'e yükseldi. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

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TÜFE 'DE YIL SONU ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Buna göre, geçen ay yüzde 1,57 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,68'e çıktı. TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,14'ten yüzde 29,21'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e yükselirken, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e geriledi.

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Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,4692'den 51,5537'ye yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 55,7196'dan 55,6920'ye indi. Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi aynı kalırken, gelecek yıl için ise 42,5 milyar dolardan 43,3 milyar dolara yükseldi.

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CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,1'E GERİLEDİ

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Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e gerilerken, gelecek yıl için yüzde 4,1 oldu. Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37 olurken, ikinci toplantı beklentisi yüzde 36,55'e, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 35,73'e, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,44'e geriledi.

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