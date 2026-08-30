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Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

30.08.2026 - 15:39 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Ekonomistler#Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

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Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

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AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü öngörüyor. Ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.

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