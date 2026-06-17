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Türkiye hamsi ihracatından 7,3 milyon dolar kazandı

17.06.2026 - 11:10 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat#Hamsi

Türkiye'den ocak-mayıs döneminde yapılan hamsi ihracatının tutarı 7 milyon 306 bin 333 dolara ulaştı.

Türkiye hamsi ihracatından 7,3 milyon dolar kazandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 5 ayında 2 bin 662 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

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Söz konusu ihracattan 7 milyon 306 bin 333 dolar kazanç sağlandığını belirten İskender, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığını ifade etti.

İskender, Türkiye'nin 5 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığını dile getirerek, "Belçika'ya ocak-mayıs döneminde 1 milyon 876 bin 910 dolarlık hamsi ihraç edildi. Bu ülkeyi 1 milyon 626 bin 918 dolarla Fransa, 1 milyon 453 bin 497 dolarla Ukrayna takip etti." dedi.

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Hamsi ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 70, değer bazında yüzde 20 arttığını belirten İskender, Türk hamsisine özellikle Avrupa pazarında ilginin sürdüğünü kaydetti.

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Su ürünleri sektöründen beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen İskender, hamsi ihracatında yakalanan ivmenin yılın geri kalan döneminde de devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

 

 

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