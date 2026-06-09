Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmeler başlıyor
HaberlerUzmanpara

Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmeler başlıyor

09.06.2026 - 10:12 | Son Güncellenme:

#Serbest Ticaret Görüşmeleri#Türkiye-Kanada Ekonomik Ortaklık#Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı ilerletmek amacıyla yaptıkları görüşmede, Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik istikşafi görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakata vardı.

Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmeler başlıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bolat ile Sidhu görüşmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında yakın zamanda gerçekleştirilen telefon görüşmesinin üzerine inşa edildiği belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İki bakanın, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine yönelik kararlılıklarını ortaya koydukları bilgisi verilen açıklamada, "Bu doğrultuda, ticari ortaklığın ihtiva ettiği potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesini amaçlayan ve her iki ülkenin de ortaya koyduğu vizyonu yansıtan bir adım olarak Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik istikşafi görüşmelerin başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Hava ulaşımı, ticari bağları güçlendirecek

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bakanların, yakın zamanda Hava Ulaştırma Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesini memnuniyetle karşıladıklarının belirtildiği açıklamada, bu gelişmenin ülkeler arasındaki bağlantısallığı güçlendirerek yolcular, iş insanları ve ihracatçılar için yeni fırsatlar oluşturacağı, gelişmiş hava ulaşım bağlantılarının, ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayıp ekonomileri birbirine daha da yakınlaştıracağının değerlendirildiği bildirildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İki bakanın, Türkiye-Kanada ilişkilerinin temelini oluşturan güçlü beşeri bağların önemini de teyit ettikleri belirtilen açıklamada, dinamik toplumların ailevi bağları ile kültürel ve eğitim alanlarındaki etkileşimlerin ticari ilişkilerin ötesine geçen kapsamlı ortaklığın temel dayanakları olmayı sürdüreceğine işaret edildi.

Haberin Devamı

Enerji, havacılık ve uzay sektörlerinde işbirliği hedefleniyor

Bakanların, enerji alanını işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından "umut vadeden bir alan" olarak gördüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

Haberin Devamı

"Her iki ülkenin temiz enerji dönüşümü hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanındaki fırsatlar ele alındı. Nükleer enerji alanındaki işbirliği imkanlarının, Kanada'nın CANDU (nükleer reaktör) teknolojisinin Türkiye'nin kaynak çeşitlendirme hedeflerine sağlayabileceği olası katkılar da dahil olmak üzere incelenmesi konusunda anlaşılmıştır."

Her iki ülkenin de dünya standartlarında yetkinliğe ve yenilikçiliğe sahip olduğu havacılık ve uzay sektöründe daha yakın işbirliği olanaklarının, savunma, güvenlik ve ilgili sanayi alanlarındaki işbirlikleri de dahil olmak üzere büyümeyi, yatırımları ve ortak teknolojik ilerlemeyi teşvik edecek ortaklıkların geliştirilmesi imkanlarının araştırılması konusunda görüş birliğine varıldığı bildirildi. Yakalanan ivmeyi sürdürmek amacıyla karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapılması hususunda mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Haberin Devamı

"Söz konusu ziyaretler, diyaloğun daha da derinleştirilmesi, iş çevreleri arasındaki temasların artırılması ve somut işbirliği alanlarının belirlenmesi açısından önemli fırsatlar sunacaktır. Bakanlar, Türkiye ile Kanada'nın ticari ilişkileri geliştirmek, karşılıklı yatırımları teşvik etmek ve her iki ülke halkına kalıcı faydalar sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde de yakın işbirliğini sürdürme konusundaki beklentilerini ifade etmişlerdir."

EN ÇOK OKUNANLAR
CHPde kürsü savaşı Özel ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya... Salondan ilk görüntü
CHP'de kürsü savaşı! Özel ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya... Salondan ilk görüntü
Altının yükselmesi için 3 şart: İşte masadaki yeni tahmin
Altının yükselmesi için 3 şart: İşte masadaki yeni tahmin
Uzun soluklu strateji diyerek duyurdular Denklem değişti: Türkiye neden radarda
'Uzun soluklu strateji' diyerek duyurdular! Denklem değişti: 'Türkiye neden radarda?'
İstanbul’u bırakıp köyüne yerleşti Geri dönmemek üzere yol çıktık, 15-20 bin lira yetiyor
İstanbul’u bırakıp köyüne yerleşti! 'Geri dönmemek üzere yol çıktık, 15-20 bin lira yetiyor'
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkFENERBAHÇE
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluEzan ve Tarkan
Eren Aka
Eren AkaTHY’nin yeni rotası: GELECEK
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaLondra’da güçlerini birleştirdiler
İlgili Haberler
Son dakika... MHP lideri Bahçeliden açıklamalar
Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Ezber bozan hikaye Cezaevinden üniversitede bölüm birinciliğine
Ezber bozan hikaye! Cezaevinden üniversitede bölüm birinciliğine
CHPde kürsü savaşı Özel ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya... Salondan ilk görüntü
CHP'de kürsü savaşı! Özel ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya... Salondan ilk görüntü
Hatayda kan donduran olay Serum yerine bebeğin parmağı kesildi
Hatay'da kan donduran olay! Serum yerine bebeğin parmağı kesildi