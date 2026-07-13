Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye ile Mısır arasında savunma sanayisi iş birliğine dair niyet mektubu imzalandı
HaberlerUzmanpara

Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayisi iş birliğine dair niyet mektubu imzalandı

13.07.2026 - 16:53 | Son Güncellenme:

#Türkiye-Mısır Savunma İşbirliği#Haluk Görgün#Eşref Salim Zahir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile bir araya gelerek, iki ülke arasında savunma sanayisi işbirliğinin çerçevesini belirleyecek niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi.

Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayisi iş birliğine dair niyet mektubu imzalandı

Görgün, Mısır heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ve beraberindeki heyeti Başkanlıkta ağırladıklarını belirten Görgün, görüşmede savunma sanayisi alanındaki işbirliği imkanlarını ve ortak kabiliyet geliştirme başlıklarını ele aldıklarını kaydetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Oğuzhan Koç'un gündem olan karın kasları estetik mi, spor mu? Uzmanlar noktayı koydu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİROğuzhan Koç'un gündem olan karın kasları estetik mi, spor mu? Uzmanlar noktayı koyduHaberi Görüntüle

İKİ ÜLKE ARASINDA NİYET MEKTUBU İMZALANDI

Görgün, bu temaslar kapsamında iki ülke arasında gelecek dönemde yürütülecek işbirliğinin çerçevesini belirleyecek bir niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi. Başkan Görgün, atılan bu adımın önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayisi alanında geliştirilecek işbirliklerinin, bölgesel güvenliğe ve karşılıklı kapasite gelişimine katkı sunacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Görgün ayrıca, verimli görüşmeler dolayısıyla Mısırlı Bakan Zahir ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
EN ÇOK OKUNANLAR
Haluk Leventin kaçış rotası ortaya çıktı Gizli takipten havalimanına uzanan süreç
Haluk Levent'in kaçış rotası ortaya çıktı! Gizli takipten havalimanına uzanan süreç
Oğuzhan Koçun gündem olan karın kasları estetik mi, spor mu Uzmanlar noktayı koydu
Oğuzhan Koç'un gündem olan karın kasları estetik mi, spor mu? Uzmanlar noktayı koydu
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmada yeni gözaltı dalgası
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmada yeni gözaltı dalgası
Galatasarayın ilk transferi Lesley Ugochukwu İstanbula geliyor
Galatasaray'ın ilk transferi Lesley Ugochukwu! İstanbul'a geliyor
İlgili Haberler
İstanbuldaki yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 21 zanlı tutuklandı
İstanbul'daki "yasa dışı bahis ve kumar" operasyonunda 21 zanlı tutuklandı
81 ilde FETÖye dev operasyon 704 gözaltı var
81 ilde FETÖ'ye dev operasyon! 704 gözaltı var
Ankarada korkutan yangın boş arazide yanan paletlere itfaiye müdahale ediyor
Ankara'da korkutan yangın! boş arazide yanan paletlere itfaiye müdahale ediyor
Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı Ablasının cesediyle 1 hafta aynı evde yaşadı
Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Ablasının cesediyle 1 hafta aynı evde yaşadı