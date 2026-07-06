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Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi ortaklığı güçleniyor

06.07.2026 - 17:28 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayi#Türkiye-Romanya İş Birliği#NATO Zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin, iki ülkenin müşterek kabiliyetlerine ve NATO'nun ortak güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi ortaklığı güçleniyor

Görgün, 2026 NATO Zirvesi ve NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında Romanya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Radu Miruta ile beraberindeki heyeti Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde ağırladı.

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Ziyarette, Türkiye'nin milli havacılık projeleri, üretim altyapısı ve yüksek teknoloji kabiliyetleri hakkında heyete bilgi verildi. Savuma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Görgün, "2026 NATO Zirvesi ve NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında Romanya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Sayın Miruta'yı ve kıymetli heyetini TUSAŞ tesislerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Ziyaret vesilesiyle milli havacılık projelerimizi, üretim altyapımızı ve yüksek teknoloji kabiliyetlerimizi heyete tanıttık." ifadelerini kullandı.

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Görgün, yakın zamanda Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim edilen CAm. Roman Korveti'nin, iki NATO müttefiki arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu belirtti.

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"Yakın zamanda Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim ettiğimiz CAm. Roman Korveti, iki güçlü NATO müttefiki olarak Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin ulaştığı seviyenin somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunan Görgün, şunları kaydetti:

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"Bu güçlü ortaklığı daha da ileriye taşımanın, müşterek kabiliyetlerimize ve İttifak'ın ortak güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sayın Bakan'a teşrifleri ve gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmeler için teşekkür ediyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayii alanındaki iş birliklerimizi stratejik bir yaklaşımla geliştirmeye devam edeceğiz."

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