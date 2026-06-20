Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye ile Yeni Zelanda havacılık alanında mutabakat zaptı imzaladı
HaberlerUzmanpara

Türkiye ile Yeni Zelanda havacılık alanında mutabakat zaptı imzaladı

20.06.2026 - 15:39 | Son Güncellenme:

#Havacılık Anlaşması#Türkiye-Yeni Zelanda#Ulaştırma Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Türkiye ile Yeni Zelanda havacılık alanında mutabakat zaptı imzaladı

Bakanlığın, NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, anlaşmanın, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandığı belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Anlaşmanın detayına ilişkin bilgi verilen paylaşımda, "Haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, her iki ülkenin tayinli hava yolu işletmelerine, ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla küresel havacılıktaki merkez rolünü güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Uluslararası sivil havacılıkta "frekans", bir hava yolu işletmesinin iki ülke arasında belirli bir süre içinde (genellikle haftalık) gerçekleştirebileceği toplam sefer hakkını ifade ediyor. Bu haklar, ülkeler arasında imzalanan ikili hava ulaştırma anlaşmalarıyla belirleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
İşte TYTde ik yorumlar Sınavdan çıktılar, soruları değerlendirdiler: Önceden iki şık arasında kalıyorduk, şimdi beş şık
İşte TYT'de ik yorumlar! Sınavdan çıktılar, soruları değerlendirdiler: Önceden iki şık arasında kalıyorduk, şimdi beş şık
A Milli Takımın yenilgisi sonrası İtalyan basınından olay Montella iddiası Geleceği tehlikede
A Milli Takım'ın yenilgisi sonrası İtalyan basınından olay Montella iddiası! 'Geleceği tehlikede'
Ünlü türkücü İsmail Altunsaray trafikte saldırıya uğradı Yapma, çocuklar var sakın
Ünlü türkücü İsmail Altunsaray trafikte saldırıya uğradı! 'Yapma, çocuklar var sakın'
Şanlıurfada ağaçtan bebek arabasına düşen yılan panik yarattı
Şanlıurfa'da ağaçtan bebek arabasına düşen yılan panik yarattı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginGönderilmiyor gönüllü gidiyorlar...
Melih Aşık
Melih AşıkETİMESGUT
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTürk oyuncunun Tribeca gururu!
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Ankara zirvesi kritik bir eşik olacak’
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğluİsviçre’de de Lübnan sancısı
Eren Aka
Eren AkaSu, gıda ve güvenlik için kritik zirve
İlgili Haberler
CHPli milletvekili Veli Ağbabanın danışmanı Akyılmaz rüşvet iddiasını burs olarak savundu
CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Akyılmaz 'rüşvet' iddiasını burs olarak savundu
Fethiyede bahçe kapısı sesi cinayeti Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Fethiye'de 'bahçe kapısı sesi' cinayeti! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Malatyada baba dehşeti 21 yaşındaki kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını yaraladı
Malatya'da baba dehşeti! 21 yaşındaki kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız