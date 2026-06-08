Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye küresel havacılıktaki konumuyla göz dolduruyor
HaberlerUzmanpara

Türkiye küresel havacılıktaki konumuyla göz dolduruyor

08.06.2026 - 11:21 | Son Güncellenme:

#Havacılık#IATA#Türkiye

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Afrika ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Kamil Alawadhi, Türkiye'nin uçak siparişlerinin oldukça yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Bu nedenle Türkiye'nin mevcut büyüklüğünde kalması mümkün değil." dedi.

Türkiye küresel havacılıktaki konumuyla göz dolduruyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 82. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi (WATS) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Alawadhi, Türkiye'nin havacılık sektörünü çok iyi anlayan ve sektörün ihtiyaçlarını başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Türkiye'nin sivil havacılık alanında önemli ilerleme kaydettiğini vurgulayan Alawadhi, "Türkiye, havalimanı altyapısı, hava yolu işletmeciliği ve sektör yönetimi açısından güçlü bir performans sergiliyor." diye konuştu.

Alawadhi, Türk hava yolu şirketlerinin IATA'nın aktif üyeleri arasında bulunduğunu, bu şirketlerin birliğin çok sayıda komite ve çalışma grubunda görev aldığını dile getirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Türkiye ile yakın iletişim içinde olduklarını vurgulayan Alawadhi, "Türkiye ile Afrika ve Orta Doğu'daki birçok ülkeden daha yoğun temas yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

"(Türkiye'nin) Küresel havacılık ağındaki rolü giderek artıyor"

Kamil Alawadhi, Türkiye'nin havacılık sektöründe uzun yıllardır pozitif büyüme sergilediğini belirterek, ülkedeki hava yolu şirketlerinin verdiği büyük ölçekli uçak siparişlerinin geleceğe yönelik büyüme beklentilerini yansıttığını söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Alawadhi, "Türkiye'nin uçak siparişleri oldukça yüksek seviyede. Bu nedenle Türkiye'nin mevcut büyüklüğünde kalması mümkün değil. Türk havacılık sektörünün önümüzdeki dönemde büyümesini sürdürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası hava taşımacılığında önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Alawadhi, ülkenin coğrafi konumu, güçlü taşıyıcıları ve modern havalimanları sayesinde küresel havacılık ağındaki rolünü giderek artırdığını sözlerine ekledi.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
İşte TOKİnin 64 ilde satacağı 20 bin konutun tam listesi Mahalle mahalle belli oldu
İşte TOKİ'nin 64 ilde satacağı 20 bin konutun tam listesi! Mahalle mahalle belli oldu
Gözler barış masasındayken savaş yeniden başladı ABD neye uğradığını şaşırdı, İrandan İsraile füze yağmuru: Çok daha yıkıcı olacak
Gözler barış masasındayken savaş yeniden başladı! ABD neye uğradığını şaşırdı, İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 'Çok daha yıkıcı olacak'
Fenerbahçede Oğuz Çetinden Aykut Kocaman açıklaması
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman açıklaması!
Piyasalardaki endişe arttı Altında sert düşüş
Piyasalardaki endişe arttı! Altında sert düşüş
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirFinansmanın aşağı ve geçmiş ayağı...
Tunca Bengin
Tunca BenginAteşkesleri bile kan ve gözyaşı...
Cem Kılıç
Cem KılıçEmeklilerin gözü temmuz zammında
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerCHP’nin ikiye bölünmesi (olasılığı) üzerine
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşNATO mu değişecek? AB mi değişecek?
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİsrail’in nükleer silahı var mı?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesSorun magnezyum eksikliği mi?
Asu Maro
Asu MaroOyunun komedisi eskimeyen oyunu
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerMeritokrasi Aristokrasiye Nasıl Evrildi?
İlgili Haberler
Son dakika... Özgür Özel: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak
Son dakika... Özgür Özel: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak
Son dakika... İsrailli bakan ile Kudüs gerilimi Bakan Çiftçi: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Son dakika... İsrailli bakan ile Kudüs gerilimi! Bakan Çiftçi: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
İETT otobüsünde düştü, 1 gün sonra hayatını kaybetti O anlar kamerada
İETT otobüsünde düştü, 1 gün sonra hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Metrobüste dehşet Yan baktın tartışması can aldı: Baba ve oğlu, 22 yaşındaki gencin peşine düştü
Metrobüste dehşet! 'Yan baktın' tartışması can aldı: Baba ve oğlu, 22 yaşındaki gencin peşine düştü