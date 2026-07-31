Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye Petrolleri Bulgar sularında petrol ve doğal gaz arayacak
HaberlerUzmanpara

Türkiye Petrolleri Bulgar sularında petrol ve doğal gaz arayacak

31.07.2026 - 14:07 | Son Güncellenme:

#Türkiye Petrolleri#Bulgaristan#Doğal Gaz

Türkiye’nin Bulgaristan kara sularında gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramalarında yer alacağı ortaklığın detayları belli oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Bulgaristan'ın Karadeniz'deki “Khan Tervel Blok 1-26” sahasında petrol ve doğal gaz arama ruhsatına yüzde 33 ortak oldu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye Petrolleri Bulgar sularında petrol ve doğal gaz arayacak

TPAO’nun Karadeniz’deki faaliyetleri hız kazanıyor. TPAO, geçtiğimiz 18 Şubat’ta Bulgaristan münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Blok 1-26 Sahasında Petrol ve Doğal Gaz Arama Ruhsatı kapsamında Shell’in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak olduğunu duyurmuştu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

YÜZDE 33’LÜK PAY

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, bugün aldığı kararla, Shell’in Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ruhsatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin yüzde 33'ünü devretmesine izin verdi. Böylece, arama faaliyetlerine katılan yeni ruhsat sahibi Türkiye Petrolleri oldu.

Balıkesir'deki orman yangının çıkış sebebi belli oldu, 2 kişi tutuklandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBalıkesir'deki orman yangının çıkış sebebi belli oldu, 2 kişi tutuklandıHaberi Görüntüle

ÜÇ ORTAKLI YAPI

Kısmi devrin ardından sahayla ilgili ortaklık yapısı yüzde 42 Shell, yüzde 33 Türkiye Petrolleri ve yüzde 25 de OMV olacak biçimde şekillendi. 

3 BİN 800 KİLOMETREKARE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 18 Şubat’ta imzalanan anlaşmaya refakat etmiş ve anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Söz konusu sahanın 3 bin 800 kilometrekareden biraz daha fazla olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, “Bu saha, bizim Sakarya Gaz Sahamıza oldukça yakın bir mesafede diyebileceğimiz bir alan. Bulgaristan'ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell'le ortak bir şekilde sismik faaliyeti ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla, yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Öğrenciye 1 milyon TLlik yurt şoku Ailelerin bütçe savaşı başladı
Öğrenciye 1 milyon TL'lik yurt şoku! Ailelerin bütçe savaşı başladı
Hobi olarak başladı, ayda 400 bin TL ciroya ulaştı Türkiye’de bu işi yapan ilk kişilerden biriyim
Hobi olarak başladı, ayda 400 bin TL ciroya ulaştı! 'Türkiye’de bu işi yapan ilk kişilerden biriyim'
İsrailden peş peşe şok itiraflar Türkiyenin en büyük kozu diyerek duyurdular: Sessiz ve tehlikeli tehdit
İsrail'den peş peşe şok itiraflar! 'Türkiye'nin en büyük kozu' diyerek duyurdular: 'Sessiz ve tehlikeli tehdit'
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye Ağustos 2027
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüTatiliniz nasıl geçiyor?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinAbdestli namazlı sosyal demokratlar
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSırada yeni anayasa var
Mehmet Tez
Mehmet TezHer başarısızlık kendine hastır
Atilay Kandemir
Atilay KandemirOrtakların daveti
İlgili Haberler
AYMnin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 640 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 640 bini aştı
Düğün konvoyunda yol kapatanlara 695 bin liralık ceza
Düğün konvoyunda yol kapatanlara 695 bin liralık ceza
Batmanda ana isale hattının geçtiği yol çöktü
Batman'da ana isale hattının geçtiği yol çöktü
Tarlasını sürerken yılanı gördü, elleriyle yakalayıp güvenli bölgeye bıraktı
Tarlasını sürerken yılanı gördü, elleriyle yakalayıp güvenli bölgeye bıraktı