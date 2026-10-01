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Türkiye şampiyonu oldu: World Drone Cup'a hazırlanıyor

01.10.2026 - 16:35 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST Güneydoğu#TEKNOFEST Drone Şampiyonası#Kerem Yiğit

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası’nda birinci olan Kerem Yiğit, elde ettiği dereceyle Dünya Drone Şampiyonası’nda (World Drone Cup) Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

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Türkiye şampiyonu oldu: World Drone Cupa hazırlanıyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyorHaberin Tüm Fotoğrafları

Şanlıurfa’da TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası’nın final etabında Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü proje takımlarının öğrencisi Kerem Yiğit, Türkiye Şampiyonu oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Kerem Yiğit’in TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olması bizler için çok büyük gurur. Şehrimize bu büyük gururu yaşatan evladımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.

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Teknofest Drone Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atan Samsunlu Kerem Yiğit, Türkiye Şampiyonu oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü proje takımlarında eğitim alan Kerem Yiğit elde ettiği dereceyle Dünya Drone Şampiyonası’nda (World Drone Cup) Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Türkiye’nin dört bir yanından lisanslı sporcuların katıldığı Drone Şampiyonası’nın final etabı Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Festival alanında oluşturulan özel parkurda düzenlenen yarışlarda finale kalan katılımcılar dereceye girmek için mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan final yarışlarının ardından Samsunlu Kerem Yiğit sergilediği başarılı performansla Türkiye Şampiyonluğu’nun sahibi oldu.

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‘ÖĞRENCİMİZİN BAŞARI SAMSUN’UMUZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR’

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Kerem Yiğit’i tebrik eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Eğitim şehri Samsun’umuzda gençlerimizin bilim ve teknolojiyle buluşması, üreten, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim Merkezlerimiz ve proje takımlarımızla çocuk ve gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlıyor; Samsun’un adının her platformda başarılarla anılması için çaba sarf ediyoruz. Kerem Yiğit’in TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olması bizler için çok büyük gurur. Şehrimize bu büyük gururu yaşatan evladımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.

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Türkiye şampiyonu oldu: World Drone Cupa hazırlanıyor

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DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA DİMİ SÜRPRİZİ

Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.

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