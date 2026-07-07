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Türkiye Varlık Fonu performansını en fazla geliştiren üçüncü fon oldu

07.07.2026 - 16:33 | Son Güncellenme:

#Türkiye Varlık Fonu#Ulusal Varlık Fonları#GSR Puanı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık (GSR) puanını geçen yıla göre 4 puan artırarak yüzde 84'e yükseltirken, 2020'den bu yana dünyadaki ulusal varlık ve emeklilik fonları arasında performansını en fazla geliştiren üçüncü fon oldu.

Türkiye Varlık Fonu performansını en fazla geliştiren üçüncü fon oldu

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Global SWF (Sovereign Wealth Fund) tarafından dünya genelindeki ulusal varlık fonları ve emeklilik fonlarının yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık başlıkları altında değerlendirildiği 2026 GSR sonuçları açıklandı.

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Buna göre, Türkiye Varlık Fonu, araştırmada GSR puanını geçen yıla kıyasla 4 puan artırarak yüzde 84'e yükseltti ve değerlendirmeye alınan 100 varlık fonu arasında 20. sırada yer aldı. Çalışmanın ilk kez gerçekleştirildiği 2020 yılından bu yana puanını yüzde 68 artıran TVF, bu süreçte performansını en fazla geliştiren üçüncü fon olarak öne çıktı.

TÜRKİYE GSR ÜLKE SIRALAMASINDA İKİ BASAMAK YÜKSELDİ

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Raporda ayrıca, Türkiye'nin ülke sıralamasında kaydettiği ilerleme de dikkati çekti. 76 ülkedeki ulusal varlık fonları ve kamu emeklilik fonlarının yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık performanslarının ülke bazında konsolide edilmesiyle oluşturulan GSR ülke sıralamasında Türkiye, 2026 yılında iki basamak yükselerek 12. sıraya yerleşti.

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Global SWF'nin değerlendirmesinde, TVF'nin uluslararası iyi uygulamaları benimseyerek, kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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TVF İSTİKRARLI GELİŞİMİNİ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE PEKİŞTİRİYOR

Türkiye Varlık Fonu, bir yandan Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer katma hedefi doğrultusundaki faaliyetlerini yürütürken, diğer yandan portföy şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kurum, bu alandaki uygulamalarını ve performansını, her yıl yayımladığı Entegre Faaliyet Raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor.

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Son 4 yıldır GSR değerlendirmesinde dünya ortalamasının üzerinde performans sergileyen TVF, yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık alanlarındaki istikrarlı gelişimini uluslararası ölçekte pekiştiriyor.

 

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