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Türkiye ve AB'nin sosyal girişimcilik projesinin açılış etkinliği Ankara'da düzenlendi

21.07.2026 - 13:30 | Son Güncellenme:

#Sosyal Girişimcilik#AB-Türkiye İşbirliği#Sivil Toplum Desteği

Avrupa Birliği (AB) tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı 3. Dönemi (IPA III) kapsamında finanse edilen, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının ana faydalanıcı, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının ise eş faydalanıcı olduğu "Türkiye'de Sivil Toplumun Sosyal Girişimcilik Yoluyla Desteklenmesi" projesinin açılış etkinliği gerçekleştirildi.

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Türkiye ve ABnin sosyal girişimcilik projesinin açılış etkinliği Ankarada düzenlendi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Barbaros Murat Köse açılış etkinliğinde katılımcılara hitapta bulundu.

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Büyükelçi Orav, Avrupa'da demografik değişiklikler ve dijital dönüşümün yaşandığı büyük bir dönüşüm dönemi geçirildiğini ifade ederek, bu süreçte yeni ortaklıklar ve yollarla değer yaratmaları gerektiğini vurguladı.

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Sosyal girişimlerin Türkiye ve Avrupa'da kadınların iş gücüne katılması, gençlerin desteklenmesi ve engellilerin bakıma erişimi gibi günlük hayatı kolaylaştıracak imkanlar sunduğunu belirten Orav, "Refah herkes için olduğunda daha sürdürülebilirdir." dedi.

Orav, Türkiye ile ortaklıklarının kurumlar veya mevzuat düzeyinin ötesine geçerek insanlar için fırsat oluşturduğunu söyleyerek, sosyal girişimlerin etkisiyle daha rekabetçi ve dayanıklı ekonomi geliştirilebileceğini kaydetti.

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Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Özcan, Türkiye-AB ilişkilerinde mali işbirliği kapsamında bölgesel kalkınmadan iklime kadar çeşitli alanlarda projelerin hayata geçirildiğini belirterek, bu süreçte Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) AB'deki paydaşlarıyla diyaloğunun geliştirildiğine işaret etti.

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Dünyadaki yeni eğilimlerin sivil toplumu şekillendirdiğine dikkati çeken Özcan, bu süreçlerden biri olan "sosyal girişimciliğin" coğrafyaların ihtiyaçlarına göre şekillendiğini söyledi.

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Özcan, Türkiye'de sosyal girişimcilik ağının oluşturulmasını desteklediklerinden ve bu girişimlerle sivil toplumu bir araya getireceklerinden bahsederek, kalkınma ajanslarının da sosyal girişimcilere yönelik hibe desteği sunduğuna dikkati çekti.

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VAKIF KÜLTÜRÜ SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN AMAÇLARIYLA ÖRTÜŞÜYOR

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İç Ticaret Genel Müdürü Başar, Türkiye'de serbest piyasa koşulları içinde sürdürülebilir ve adil rekabet ortamını tesis etmeyi önceliklendirdiklerini anlattı.

Türkiye'nin geçmişinde vakıf kültürü olduğuna işaret eden Başar, "Vakıf kültürü aslında sosyal girişimciliğin amaçlarıyla örtüşen bir çerçeve. Toplumumuzda Anadolu'da şekillenen imece kültürü var. Aslında imece kültürü de bunun bir yansıması." diye konuştu.

Başar, söz konusu projede sürecin parçası olacaklarını aktararak, "Bu sürece katkı vermekten özellikle ülkemizde temel mevzuata ilişkin bir çerçeve oluşturulması noktasında mevcut tecrübemizi sizlerle, proje ekibiyle ve paydaşlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

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Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Şimşek, söz konusu projenin değer ve fayda üreteceği temennisinde bulunarak, "Gerek merkezi düzeyde bakanlıklarımızın dahil olması, gerekse yerelde üniversitelerimizin, sivil toplumumuzun ve kalkınma ajanslarımızın sürece dahil edilmesinin sosyal girişimcilik çalışmalarının ruhuna uygun ve bir anlamda da yerel kalkınma anlayışımızın temel unsurlarına uyumlu olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Köse de Katılım Öncesi Mali İşbirliği aracı kapsamında uygulanan program ve projelerin, Türkiye'nin AB sürecinde somut ve kalıcı sonuçlar üretilmesine önemli katkı sağladığını bildirdi.

Söz konusu projeyle sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal girişimcilik yoluyla sürdürülebilir, yenilikçi ve daha etkili yapılara dönüşmesini desteklemeyi hedeflediklerini belirten Köse "Sözleşme kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal girişimcilerin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitimler, çalıştaylar, konferanslar, ağ oluşturma ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

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Köse, proje kapsamında bir diğer bileşenin ise doğrudan hibe olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hibe bileşeni kalkınma ajanslarımız aracılığıyla uygulanacak olup sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal girişimcilere mali destek sağlayarak kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi, sosyal girişimcilik uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve özellikle hak temelli yaklaşım doğrultusunda dezavantajlı gruplara yönelik sürdürülebilir sosyal etki oluşturan girişimleri desteklemeyi amaçlamaktadır."

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PROJE HAKKINDA

Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı 3. Dönemi (IPA III) kapsamında finanse edilen "Türkiye'de Sivil Toplumun Sosyal Girişimcilik Yoluyla Desteklenmesi" projesinin ana faydalanıcılığını Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, eş faydalanıcılığını ise Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütüyor.

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Proje, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve sosyal ekonomi aktörleri için daha elverişli ve sürdürülebilir bir ortam sağlanmasını amaçlıyor. Bu bağlamda, STK'ların ve kalkınmayı destekleyen sosyal ekonomi aktörlerinin sürdürülebilirliği, finansal kapasitesi ve sosyal etkisinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye'de sosyal girişimciliğe ilişkin kurumsal yapının güçlendirilmesi ve yasal çerçevenin oluşturulması için proje kapsamında çalışmalar gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında Ankara, Zafer, Kuzey Anadolu ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansları aracılığıyla yürütülecek hibe programlarıyla sosyal girişimcilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve sosyal ekonomi aktörlerine yaklaşık 4 milyon avro tutarında mali destek sağlanacak.

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