Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye ve Kazakistan'dan savunma sanayisinde işbirliği
HaberlerUzmanpara

Türkiye ve Kazakistan'dan savunma sanayisinde işbirliği

14.05.2026 - 16:58 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayii#Türkiye-Kazakistan İşbirliği#Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi alanında Türkiye-Kazakistan işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir sözleşmeye imza atıldığını ifade etti.

Türkiye ve Kazakistandan savunma sanayisinde işbirliği

Görgün, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde düzenlenen imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak ettiklerini belirtti. Görgün, şunları kaydetti:

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Savunma sanayi alanında, Türkiye-Kazakistan işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir sözleşme imza altına alındı. Köklü dostluk bağlarına sahip iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmaları, stratejik ilişkilerimizin güçlenmesine, kurumsal temaslarımızın derinleşmesine ve ortak kabiliyetlerimizin gelişmesine katkı sunmaktadır. Savunma sanayimizin küresel ölçekte kazandığı ivmenin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Nazik ev sahiplikleri için Kazakistan makamlarına teşekkür ediyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR
Yunanistanı alarma geçiren rapor Türk ordusu farkı açıyor
Yunanistan'ı alarma geçiren rapor! 'Türk ordusu farkı açıyor'
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Fenerbahçede Aykut Kocaman derken ters köşe
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman derken ters köşe!
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’deki çözümsüzlük süreci!..
Melih Aşık
Melih AşıkKOKTEYL PARTİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalYine mi evlere kapanmak?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluDemi Moore’u şaşırtan soru!
Eren Aka
Eren AkaDünyanın konuştuğu fotoğraf
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaPhoto London’da Türkiye etkisi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Çağında Sosyal Botlar ve Troller
İlgili Haberler
Meteorolojiden Sarı Kodlu alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat; yeni haftaya kadar durmayacak, çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den 'Sarı Kodlu' alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat; yeni haftaya kadar durmayacak, çok kuvvetli geliyor
Eskişehirde yıldırım dehşeti Caminin minaresi yıkıldı, imam yaralandı
Eskişehir'de yıldırım dehşeti! Caminin minaresi yıkıldı, imam yaralandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistanda TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz